L’etapa de Luis Enrique clou i avui s’inicia la de Valverde

Oficialment, no deixarà de ser entrenador del primer equip del Barça fins al 30 de juny, però l’etapa de Luis Enrique es va cloure dissabte a Madrid, al Vicente Calderón. Un comiat de la banqueta blaugrana amb un altre títol sota el braç, la copa del Rei, el novè de tretze possibles des que es va fer càrrec de l’equip. Alliberat i orgullós de la feina feta, l’asturià plega convençut que la seva marxa anirà bé a l’equip després de tres temporades molt intenses. En la seva última roda de premsa també va deixar un missatge als jugadors. “Són capaços de guanyar tot allò que es proposin”, va afirmar, rotund.

I qui a partir d’ara serà l’encarregat d’intentar convèncer aquests futbolistes perquè es tornin a proposar assolir les màximes metes serà Ernesto Valverde, l’actual entrenador de l’Athletic Club. Avui la junta directiva del FC Barcelona es reunirà a les instal·lacions del club per aprovar el seu nomenament com a nou entrenador després d’escoltar els arguments del secretari tècnic, Robert Fernández, per donar el vistiplau a la seva elecció. La setmana passada Valverde ja va confirmar que deixava l’Athletic –Ziganda li agafa el relleu–, però el timing del seu anunci com a nou entrenador del Barça va provocar que no pogués revelar el seu nou destí. Sí que va deixar anar alguna pista, per exemple, quan va assegurar que el seu proper repte no havia de ser fàcil. I realment, entrenar aquest Barça no ho és gens. Avui és molt possible que el club blaugrana també anunciï el dia de la seva presentació oficial, que podria ser aquesta mateixa setmana.

L’etapa de Valverde que s’inicia avui comportarà alguns canvis a la plantilla de la temporada que ve. Malgrat l’èxit de la copa del Rei, el fet d’haver perdut la lliga i sobretot la mala imatge en els partits decisius de la Champions, més enllà de la nit màgica de la remuntada contra el PSG, obliguen els responsables esportius a moure fitxa per dotar aquest nou projecte de fonaments sòlids per no posar fre a l’era triomfal que està vivint el Barça. Des de la secretaria tècnica tenen molt clar que ara cal portar titulars –un lateral dret i un interior són les prioritats– i que no es poden portar mitjanies o melons per obrir. En les properes setmanes està previst que es comencin a traçar els primers moviments. El president, Josep Maria Bartomeu, va reconèixer després de la final que arribarien diverses cares noves i que algunes serien “il·lusionants” i d’altres “no tant”. També va confirmar que alguns membres de la plantilla actual deixaran el club i que algun jugador del Barça B ascendirà al primer equip. Tots aquests canvis hauran d’estar consensuats amb Ernesto Valverde, el nou entrenador.

En el vol de tornada de l’equip, alguns gestos ja van sonar a comiat, per exemple el de Mathieu, que va demanar als companys que li firmessin una pilota. El defensa francès, absent des del partit de Torí és plenament conscient que el seu nom està en la llista de baixes. Altres jugadors també hi són perquè el club també necessita aconseguir recursos amb les vendes per afrontar la renovació controlada que s’espera en la nova etapa que Valverde ha de dirigir des de la banqueta. La gent blaugrana vol seguir il·lusionada amb el projecte esportiu.