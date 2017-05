El Barça fa oficial el fitxatge d’Ernesto Valverde, que serà presentat dijous

Josep Maria Bartomeu ha confirmat avui a la tarda el que era un secret a veus. Que Ernesto Valverde serà el substitut de Luis Enrique a la banqueta del Barça la temporada vinent. “He parlat amb ell. Està feliç i il·lusionat. És un repte apassionant”, ha dit. Valverde serà presentat el dijous i arriba acompanyat d’un segon entrenador, Jon Aspiazu, i el preparador físic, José Antonio Pozanco. El president del Barça ha explicat que consideren que Valverde està capacitat, té experiència, és un amant del futbol base i té una filosofia semblant a la del club blaugrana.

Bartomeu ha reconegut que la temporada no ha estat tan bona com desitjaven. “Esperàvem més d’aquesta temporada però el diagnòstic esportiu està fet. No podem estar satisfets.”. També va agrair a Luis Enrique la feina feta en les tres últimes temporades.