El Barça no recorrerà al Suprem i posa fi a l’acció civil de responsabilitat

En la seva compareixença, Josep Maria Bartomeu també ha confirmat que la junta directiva ha decidit no recórrer al Tribunal Suprem i que, per tant, posen punt i final a l’acció civil de responsabilitat. “Lamento que la sentència de l’Acció de Responsabilitat no acabi amb la incertesa de cara al futur però volem posar punt i final a aquest tema. Aquí s’acaba i creiem que no hem de recórrer.”, ha dit. El president blaugrana, però, s’ha mostrat molest per algunes de les interpretacions “simplistes“ que s’han fet aquests dies sobre la resolució i ha mantingut que la sentència diu que en el mandat de Joan Laporta van haver-hi pèrdues. Bartomeu ha assegurat que si l’acció no ha prosperat és perquè el jutge no ha pogut determinar la responsabilitat dels ex directius en algunes partides, com per exemple el litigi amb Sogecable o la venda dels terrenys de Viladecans.

Bartomeu ha tornat a repetir que mai van voler anar econòmicament contra els ex directius i les seves famílies i ha lamentat que la sentència no resol la “inseguretat jurídica pel club”. El president del Barça, però, ha comentat que espera que tot aquest procés hagi servit per conscienciar a futures directives que el club “no pot perdre diners”.