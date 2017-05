“El cas Rosell afecta a la imatge del club”

Josep Maria Bartomeu ha assegurat que el procés judicial que afecta Sandro Rosell no té res a veure amb el Barça però ha reconegut que afecta a la imatge de l’entitat. “Em sap molt greu. Són coses que han succeït en el seu àmbit privat però afecten a la imatge del club. Si es confirmen alguns dels supòsits dels que s’està parlant, seria una decepció per a mi i els meus companys de de junta perquè el club es va aprofitar dels seus contactes per fitxar jugadors com Ronaldinho, Márquez, Deco o Neymar. I també per signar acords de patrocini”, ha afirmat. El president del Barça, això sí, ha afegit que si s’acredita que l’expresident Rosell va beneficiar-se de la seva condició al club, actuaran en conseqüència “com han fet en altres ocasions”.