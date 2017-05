L’Observador tranquil

“És centrat,pacífic i pausat, molt més proper a la humilitat que a la supèrbia. És molt bona persona”, opina Pichi Alonso

Diu la famosa faula d’Isop, la de la formiga i la cigala, que la feina silenciosa i la previsió de la formiga durant tot l’estiu fan que pugui menjar durant l’hivern, un premi a la constància dels discrets cada cop menys habitual en el futbol d’elit. I potser per això, un dia Javier Clemente va posar el sobrenom de Txingurri (‘formiga’, en basc) a Ernesto Valverde, un tècnic que sense aixecar la veu es va convertir ahir en el nou entrenador del Barça, i després d’acumular un munt de mèrits i de deixar excel·lents crítiques per gairebé tots els llocs per on ha passat. “És el millor entrenador que mai he tingut”, va afirmar recentment Ibai Gómez a aquest diari. “És el tècnic que més m’ha marcat, tant pels seus coneixements com per la seva manera de dur el vestidor”, va opinar Ander Herrera. “Gràcies a ell he madurat molt, com a futbolista i com a persona. Et transmet seguretat”, va dir recentment Iñaki Williams. Perquè en un futbol en què cada vegada predomina més la polèmica i el tòpic fàcil, Valverde ha estat capaç de fer-se gran a través de la timidesa i la reflexió, dos aspectes que ja destacaven en la seva personalitat quan era futbolista, quan optava pels llibres i la seva estimada fotografia mentre els seus companys jugaven a cartes i feien bullir l’olla. “Valverde és centrat, pacífic i pausat, molt més proper a la humilitat que a la supèrbia. També és observador, una característica habitual en les persones introvertides com ell”, opina Pichi Alonso, company de Valverde a l’Espanyol. “Sobretot, és una molt bona persona, molt normal”, afegeix. Això no vol dir, però, que Valverde sigui un tècnic sense caràcter, ni de bon tros. El 2006, per exemple, va prendre “la decisió més difícil” de la seva vida, sortir de l’Athletic, i sense cap oferta damunt la taula, per divergències amb el president Fernando Lamikiz. Sis anys després, va fer el mateix al València, en afirmar que no podia conviure amb la inestabilitat del club. I catorze anys com a futbolista professional i dinou més com a tècnic després, el Txingurri segueix sent el mateix menut extremeny que, de ben petit, es va traslladar amb la família al País Basc i es va enamorar del futbol, dels llibres, de la natura i de la fotografia. I sempre amb la ment oberta, observant i impregnant-se de tot. Per això, quan va penjar les botes va pensar a fer-se fotògraf –va acabar els estudis a Barcelona–, mentre que alguns amics van pronosticar que seria professor d’universitat. Finalment, però, Valverde ho va unir tot i va escollir les banquetes de futbol, el lloc ideal per seguir observant, aprenent i ensenyant. “Ell va ser qui va canviar la idea de joc de l’Athletic, però sense renegar del futbol directe, en entendre que no es poden malmetre les essències”, afirma l’Àngel Alonso. Perquè a diferència d’altres entrenadors, el Txingurri no té un estil de joc clarament definit, una única idea, sinó una espectacular capacitat per adaptar-se a l’ecosistema en què es troba. Perquè Valverde, com a jugador, va mamar de tècnics tan diferents com Clemente, Cruyff, Heynckes i Irureta, entrenadors que en un sentit o en un altre el van marcar i li van aportar una gama de colors inacabable. Penjades les botes, el 1997 va decidir exercir de tècnic, en el futbol de base de l’Athletic. Havia arribat l’hora d’indagar en un altre món.

Un tècnic d’èxit