El club no recorrerà al Suprem per l’acció de responsabilitat

“A proposta meva, amb la junta hem decidit no recórrer al Tribunal Suprem i posar punt final a l’acció de responsabilitat. Ho volem donar per acabat i hi posem el punt final.” D’aquesta manera, el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, va confirmar que el club no farà cap més moviment relatiu a aquest tema, després d’haver analitzat la sentència de l’Audiència de Barcelona, que dijous passat va desestimar el recurs d’apel·lació presentat pel club i va exonerar l’expresident blaugrana Joan Laporta i els altres quatre exdirectius que no havien pactat amb l’entitat blaugrana. Bartomeu, però, va remarcar que, tot i que l’acció de responsabilitat no ha prosperat, la sentència confirma, sempre segons el club, les pèrdues de l’anterior junta en l’últim exercici: “S’han fet anàlisis simplistes i reduccionistes, sempre segons els interessos de cadascú, però el cert és que la sentència ha desestimat el recurs del club i també el dels directius i confirma que hi va haver pèrdues i estan degudament identificades. Són fets inqüestionables. L’acció de responsabilitat no ha prosperat perquè algunes de les partides que van donar pèrdues no es van comptabilitzar.” En aquest sentit, va fer referència a Sogecable, Mediapro i els terrenys de Viladecans, tres partides que el jutge no comptabilitza perquè no s’ha pogut acreditar la responsabilitat dels directius, però el club defensa que sí que van existir, i les pèrdues serien de 79 milions d’euros en l’últim exercici. En no comptar-les, però, les pèrdues d’aquest últim exercici queden en 26 milions i el resultat del mandat seria de quatre milions de benefici.

Més enllà d’això, el president del Barça també va lamentar que amb la sentència de l’Audiència de Barcelona no hi hagi cap mena de jurisprudència per al futur: “Em sap greu que no es resolgui la inseguretat jurídica per al club. L’objectiu era aconseguir un precedent, per garantir la sostenibilitat econòmica del club. Des que soc president, vaig dir que no aniríem contra els exdirectius ni les famílies i ja vam renunciar als beneficis dels avals i vam impulsar el pacte amb alguns exdirectius.”

“No dimiteix ningú”