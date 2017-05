“El Barça no hi té res a veure”

L’altre gran punt que va tractar Josep Maria Bartomeu en la seva compareixença d’ahir, a banda del de l’anunci del nou entrenador, Ernesto Valverde, i de la valoració sobre la sentència de l’acció de responsabilitat, va ser el del procés judicial contra l’expresident Sandro Rosell. I, en aquest sentit, en va desmarcar totalment el club: “Vull deixar ben clar que el Barça no és part d’aquest procés judicial obert contra l’expresident Sandro Rosell. Tot i que és obvi que afecta la imatge del club perquè se’l menciona com a expresident quan els fets que se li imputen pertanyen a la seva esfera privada, i ens afecta d’alguna manera.” En aquest sentit, va assegurar que “la gestió del club està degudament auditada durant tot el mandat i passa per un control estricte”.

El president blaugrana, però, va reconèixer que, “si es confirmen alguns temes suposats dels quals s’està parlant, seria una decepció personal, i també per als companys de junta, perquè el club es va aprofitar dels contactes de Rosell per fitxar jugadors com ara Ronaldinho, Edmilson, Deco, Belletti o Neymar i també per acords de patrocini”. Per tot plegat, Bartomeu no va amagar que li sap greu el que està passant i espera que “no es confirmi res del que s’està dient”. Ara bé, es va mostrar del tot contundent a l’hora d’explicar les decisions que prendrien en cas que es demostrés que Rosell s’hagués beneficiat econòmicament del club: “És una cosa que no crec en absolut, però actuaríem en conseqüència i amb fermesa i el club seria el primer a personar-se en la causa com a perjudicat, sempre per defensar els interessos del club.”