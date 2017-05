Valverde és l’home

Marxa Luis Enrique i arriba Ernesto Valverde (9-2-1964, Viandar de la Vera). Era un secret a veus. Ara ja és una certesa. Oficial. Valverde serà el pròxim entrenador del FC Barcelona. L’anunci el va fer el mateix president Josep Maria Bartomeu ahir a un quart de vuit del vespre i aquesta mateixa setmana el preparador extremeny ja serà presentat de forma oficial. Dijous dia V.

Dissabte al Vicente Calderón es va tancar una etapa triomfal de tres anys plens d’èxits i des d’ahir queda encetat un nou cicle. La primera pedra del Barça del futur. Luis Enrique diu adéu després d’aconseguir 9 títols en tres temporades i Valverde agafa el relleu amb el repte majúscul de seguir guanyant. Ell és l’home. La decisió, sempre segons paraules de Bartomeu, va ser ratificada durant el dia d’ahir per la Junta Directiva després que el nom d’Ernesto Valverde fos l’única proposta final ferma que el secretari esportiu Robert Fernández va posar damunt de la taula. Robert va apostar des de l’inici per la figura de Valverde i ahir la va traslladar a la junta, després del consens arribat amb la resta de membres de la comissió esportiva. El mateix Josep Maria Bartomeu, Albert Soler, Jordi Mestre, Javier Bordas, Raül Sanllehí i Pep Segura han estat alguns dels noms que han treballat en la proposta del candidat i ahir va ser finalment aprovada. Des del club s’assegura que no han existit contactes directes amb el mateix Valverde fins el dia d’ahir, però costa de creure tenint en compte l’envergadura i l’altíssim grau d’importància ímplicits en l’elecció del nom del nou entrenador de cara al nou projecte esportiu. “Som un club molt autoexigent. Sempre busquem l’excel·lència i per tant no podem estar satisfets del tot amb la temporada que hem fet. Amb l’anunci d’avui del nou entrenador obrim una nova etapa esportiva. Ernesto Valverde serà el nou entrenador. És una decisió meditada a proposta de Robert Fernández i consensuada per la resta de la comissió esportiva. El club aposta per Ernesto Valverde pel seu coneixement futbolístic. Té molta experiència com a entrenador, té un estil i una manera de treballar que s’ajusta amb la forma de fer del nostre club, li agrada mirar cap al futbol formatiu i és un apassionat d’aplicar les noves tecnologies com a part essencial del seu mètode de treball”, va explicar Bartomeu. “Des del moment que Luis Enrique ens va comunicar que no continuava en el càrrec, Robert va començar la recerca i Valverde ha estat la proposta definitiva. Robert sí havia parlat lògicament amb l’entorn de Valverde, però no ho havia fet amb ell personalment. Aquesta era una de les condicions que ens havíem fixat per respecte a ell i a l’Athletic”.

Ernesto Valverde signarà dijous per les properes dues temporades amb opció a una tercera. “Buscàvem un entrenador perfil Barça. Que tingués el concepte que tenim en aquest club pel tracte amb la pilota. Que li agradi mirar al planter i que tingués experiència. Ernesto és l’home. És un gran treballador i arriba disposat a això: a treballar. He parlat avui amb ell i l’he vist molt content i il·lusionat. El Barça ja hi havia contactat en una etapa anterior i ell sabia que ara era una bona oportunitat. Està molt content i sap que és un pas important en la seva carrera”, va explicar el màxim mandatari del club.

Bartomeu, que va ratificar la seva confiança absoluta amb la feina de Robert Fernández, no va voler parlar d’altes i baixes de la plantilla de cara a la pròxima temporada i va traslladar totes les preguntes referents a aquesta qüestió a una propera compareixença que tindrà lloc aquest mateix mes de juny. Abans, a l’inici de la seva compareixença, Bartomeu va voler tenir paraules d’agraiment cap a Luis Enrique, en la mateixa línia del que va dir dissabte a la nit: “Luis Enrique ha tingut una excel·lent aportació al llarg de tres anys. Marxa un gran entrenador i un gran barcelonista. Dissabte va acabar el seu trajecte, amb 9 títols. I aquest és el repte: seguir guanyant i seguir assolint èxits esportius”.

El seu equip de treball