A can Barça també hi ha material per mirar avall

El Barça és un dels millors clubs del món on poden treballar els entrenadors que volen apostar per la gent de la casa. Molts dels millors futbolistes de la història de l’equip blaugrana són sorgits del planter, un dels millors del món, i ara serà Ernesto Valverde qui es pugui aprofitar de la feina feta en els últims anys al futbol formatiu de can Barça. Si sempre, allà on ha estat, ha mirat avall quan ho ha necessitat, ben segur que des del Camp nou també mirarà cap al Miniestadi.

Al Barça B, a més, hi trobarà futbolistes que, malgrat ser molt joves i tenir poca experiència, tenen fusta per jugar al primer nivell. El futur dels futbolistes en l’aspecte individual passa, però, per conèixer el futur del Barça B com a equip. De fet, n’hi ha que si els blaugrana es mantenen una temporada més a segona B tenen molts números de marxar cedits per seguir creixent fora del Barça, però que es quedarien si aconseguissin l’ascens.

Gerard López, però, creu que és una bona notícia que Valverde miri cap avall. “La sensació és bona, em va agradar la roda de premsa. Va fer referència al filial i tant si estem a segona B com a segona A, suposo que estarà pendent de nosaltres”, va dir el tècnic del filial, que acaba contracte i no té assegurada la seva continuïtat per a la temporada que ve a la banqueta.

Noms propis