Confiança en el planter

“A mi m’agrada tancar el meu equip, però sempre és important comptar amb els joves. El fet d’ascendir a segona A seria un salt important, perquè jugarien una competició més exigent, i la meva idea és tenir-hi una relació fluïda per conèixer quins jugadors poden estar a prop de debutar.” Així es va expressar Ernesto Valverde en la roda de premsa de la seva presentació, dijous passat, sobre quines seran les seves intencions respecte als jugadors del filial. Sense prometre res i lluny de dir paraules buides, però destacant alhora la importància que podrien tenir els jugadors del planter amb ell a la banqueta del Camp Nou.

En les tres últimes temporades amb Luis Enrique, i tot i que han estat més d’una quinzena els jugadors que han arribat a debutar puntualment –Munir va ser el primer i un dels pocs amb fitxa a la plantilla, i l’últim a fer-ho a primera divisió va ser Marlon, titular en les dues últimes jornades de lliga a causa de les absències de Piqué i Mascherano–, cap jove s’ha arribat a consolidar al primer equip, fins al punt que molts han abandonat ja el club, encara que també és cert que homes com ara Sergi Roberto i Rafinha –tot i que no es van estrenar amb el tècnic asturià– sí que s’han reivindicat i s’han convertit també en peces importants estant a les ordres de Luis Enrique.

Ara, amb l’arribada del Txingurri, una de les esperances és que el planter blaugrana, sempre fructífer, tingui més presència i, sobretot, més pes al primer equip que els anys anteriors, més enllà de diversos debuts sense un gran recorregut al Camp Nou. A banda del que va comentar el mateix Valverde dijous, la seva trajectòria en la majoria dels equips que ha entrenat, des d’aquella estrena amb l’Athletic l’any 2003, així ho indica. I és que comptant els jugadors que s’han estrenat amb ell a primera divisió, tant en les dues etapes a l’Athletic, l’Espanyol, l’Olympiacòs i el Vila-real –al València va aterrar al desembre, en un curs convuls, i no va fer debutar ningú– la xifra arriba gairebé a la quarantena.

Deixant de banda els números, però, que molts cops poden ser enganyosos i freds, els noms d’alguns d’aquests jugadors que han debutat amb Valverde com ara Andoni Iraola, Fernando Llorente, Kiko Casilla –tot i que ja venia de destacar al filial del Madrid– David Fuster i, ja més recentment, Iñaki Williams i Yeray Álvarez, tots amb una brillant carrera o decisius en l’actualitat, demostra també el bon ull del nou tècnic blaugrana a l’hora de detectar el talent dels jugadors que venen de baix. També hi ha ajudat, sobretot en aquesta segona etapa a la capital biscaïna, la gran qualitat del Bilbao Athletic, que el 2015, i després de gairebé dues dècades, va aconseguir tornar a segona A. De totes maneres, el que és clar és que “aquesta assignatura de confiar en el planter, que a l’Athletic és bàsicament obligada, ja la té més que superada, i si fa falta, al Barça no dubtarà a recórrer al filial”, comenta Dani Aranzubía, porter de l’Athletic en la primera etapa de Valverde a San Mamés.

El cas és que pocs entrenadors deuen ser conscients com Valverde del que significa confiar en el planter, i no només perquè a l’Athletic, el mercat de fitxatges, lògicament, tingui unes limitacions que no tenen altres clubs. No s’ha d’oblidar que va ser a Lezama on va començar a exercir com a entrenador, des que el 1997 es va fer càrrec del cadet de l’Athletic. Després de tres temporades en les categories inferiors, es va convertir en ajudant de Txetxu Rojo al primer equip, on no trigaria a fer el salt.