“Valverde? Segur que m’anirà bé el canvi”

“Ernesto Valverde és un entrenador valent i amb personalitat. M’han parlat molt bé d’ell i estic convençut que ho farà bé al Barça.” Escoltar Jordi Alba parlar de l’arribada del nou mister és escoltar un futbolista alleugerit pel canvi de cicle a la banqueta. Ho insinuen els imputs rebuts per la premsa per part de l’entorn pròxim del futbolista, ho corrobora una lectura dels seus números d’aquesta temporada i, el més important, ho confirma el mateix Jordi Alba. 2.335 minuts en la lliga en la primera temporada amb Luis Enrique, 2.591 minuts en la segona temporada amb l’asturià i 1.965 minuts en la tercera. Protagonisme evident del lateral català en tota l’etapa de Luis Enrique, però rol a la baixa en aquesta última temporada. A ningú se li escapa que la introducció del 3-4-3 no ha afavorit Jordi Alba i a ningú se li escapa tampoc que al jugador l’ha molestat no ser titular en partits transcendentals d’aquesta temporada. Especialment clavada té l’espina per no haver jugat ni un sol minut el dia de la mítica remuntada contra el PSG al Camp Nou.

Ahir Jordi Alba presentava a la sala de premsa de l’estadi municipal de l’Hospitalet la cinquena edició del seu campus d’estiu, que es durà a terme entre els dies 26 de juny i 14 de juliol, i de la quinzena de preguntes que va respondre, més de la meitat van ser referents a l’arribada d’Ernesto Valverde i a la relació del mateix Alba amb Luis Enrique. Dijous va parlar Ernesto. Ahir ho va fer Jordi Alba. “Valverde és un entrenador dialogant. Tothom me n’ha dit meravelles, del seu perfil humà. I és intel·ligent. Segur que mantindrà el segell. Aquí l’estil sempre ha estat important. A l’Athletic ha tingut jugadors forts físicament i lògicament ha aprofitat el perfil de futbolistes que tenia per fer un futbol exigent en intensitat i duresa en el bon sentit de la paraula, però també ha fet bon futbol. En tots els equips on ha estat ha volgut jugar a futbol.” “He parlat amb jugadors que l’han tingut, sobretot amb gent de l’Athletic. He parlat amb Aduriz, que ens portem bé de la selecció i tot són bones paraules”, confessa.

Consultat sobre la seva connexió amb Luis Enrique i sobre el fet que hagi jugat menys aquesta temporada, Jordi Alba va assegurar: “No m’he barallat amb ell. No hi ha hagut res en aquest sentit.”I ho atribueix tot a una simple decisió esportiva. Però és clar que a Jordi Alba li agrada el canvi d’aires en la direcció de l’equip. “He fet cinc bones temporades aquí, al Barça. Aquesta última potser he jugat menys i lògicament quan no jugues no disfrutes tant. Ara vull començar de zero. Amb molta il·lusió. Segur que el canvi em va bé. Tinc moltes ganes d’aprendre de Valverde i la seva arribada és una notícia positiva per al club. Luis Enrique ha fet molt bones temporades i ha guanyat molts títols. Això és evident. Però Valverde esperem que també ho faci bé. Segur que m’aniran millor les coses”, assegurava.

Jordi Alba és d’aquells futbolistes que ho voldrien jugar tot. I en aquest sentit fa millor balanç de la temporada des del punt de vista col·lectiu que personal: “En Champions és cert que hem fallat en partits clau, però en la lliga hem lluitat fins al final. I hem guanyat la copa, que ningú ho oblidi. No faràs el triplet cada temporada, i en aquest sentit crec que la temporada ha estat correcta.” Parla de temporada correcta amb independència del que passi avui a Cardiff. Piqué està estudiant un màster a Harvard, Aleix Vidal té avui un casament i Alba no va deixar clar si mirarà o no la final de la Champions, però sí que té clar el seu favorit. No se n’amaga: “El Madrid és aquí per mèrits propis, però és clar que jo vull que guanyi la Juve. La Juventus és l’equip amb qui més he disfrutat aquest any. Tenen un equipàs i com a culer és clar qui vull que guanyi.” Amb referència als insults de Carvajal a Piqué en la celebració madridista del títol de lliga, Jordi Alba va preferir ahir treure importància a l’assumpte, com va fer ja fa uns dies el mateix Piqué: “Val més deixar-ho. Carvajal juga a cartes amb Geri quan van amb la selecció. Són moments d’eufòria. No passa res. Li fotem un calbot i ja està. Tinc molt bona relació amb els jugadors del Madrid, independentment, és clar, que vull que perdin tots els partits.”