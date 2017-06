Reclamen fer memòria

El Real Madrid de Zinedine Zidane ja acumula dues Champions i una lliga. Motius suficients perquè alguns ja diguin que aquest equip està reobrint un nou cicle guanyador o perquè ja se’l consideri millor equip que el Barça de Guardiola, que va guanyar catorze títols en quatre temporades. A més, va aconseguir un triplet. I ho va fer amb un futbol únic al món que va acaparar elogis de tot arreu.

Per això la comparativa és totalment exagerada, segons els presents ahir al Montanyà. “Jo em quedo amb el Barça de Pep, però tots els equips campions són grans. Tenim un problema de memòria. El que el Barça ha fet en els últims anys és espectacular. La història comença més enrere. El Barça ha jugat espectacularment bé i ha estat admirat. Ha guanyat copes d’Europa, lligues. Fa poc va guanyar un triplet, un doblet”, va afirmar Txiki Begiristain, que, això sí, qualifica el conjunt blanc com un “dels més grans”. Ronald Koeman tampoc té cap dubte a l’hora d’escollir, malgrat que no té problemes a admetre que el Madrid ha fet una gran temporada i que té un gran equip. “Crec que per mi el Barça de Pep ha estat el millor. No es pot comparar amb el Madrid d’avui dia. És molt bo, però no se’l pot comparar. No han jugat tan bé com ells.”

Jordi Cruyff també comparteix la mateixa opinió que Txiki i Ronald. “No estic d’acord que aquest Madrid sigui millor que el Barça de Guardiola. El que sí que té el Madrid és una gran plantilla, amb els jugadors menys rellevants que han respost quan ha tocat. Em sembla dur llegir Real Madrid A i Real Madrid B. També tenen un entrenador adequat per gestionar egos, això és mèrit de Zidane”, va dir.

Guardiola, protagonista principal de la comparació, no va voler opinar sobre l’assumpte. “El Madrid va jugar molt bé, sí. La comparació..., això està a les vostres mans.”