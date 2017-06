La solució al lateral

D’ençà de l’adeu de Dani Alves, el Barça té un problema al lateral dret. En un principi, el fitxatge d’Aleix Vidal anava encaminat a solucionar el contratemps que havia de suposar la marxa del brasiler, però els seus problemes amb Luis Enrique el van deixar en l’ostracisme durant molts mesos i quan semblava que veia la llum, va arribar la lesió de Vitòria. L’experiment amb Sergi Roberto ha funcionat a mitges, però no deixa de ser això, una provatura en una temporada, la passada, en què es va decidir no reforçar la banda dreta de la defensa. A més, es vol que el reusenc torni al mig del camp i es faci fort en aquesta posició.

El temps ha certificat que va ser una errada no comptar amb un especialista per a aquesta posició, i als barcelonistes els ha fet mal veure com Dani Alves seguia rendint amb la Juventus i com una de les fortaleses del Real Madrid són els seus laterals, Carvajal i Marcelo. Per això, el Barça vol posar punt final a aquest problema aquest estiu, i el fitxatge d’un lateral dret és la principal prioritat. I la solució en aquesta posició té nom i cognoms: Héctor Bellerín, de l’Arsenal.

El club blaugrana el té com a objectiu número u per reforçar la banda dreta perquè entén que reuneix totes les condicions necessàries per encaixar. Coneix el sistema, ja que es va formar a can Barça, és jove però té experiència al més alt nivell, i també marge de millora. A més, té el vistiplau de la direcció esportiva i també de l’entrenador, Ernesto Valverde. Els responsables esportius del Barça ja han començat l’ofensiva per intentar incorporar-lo i els primers passos han estat informar la junta directiva que la primera opció és Bellerín i temptejar l’entorn del jugador sobre si estaria disposat a tornar a vestir la samarreta blaugrana.

La resposta ha estat afirmativa, però també han deixat molt clar al Barça que Bellerín no farà cap moviment que pugui molestar l’Arsenal abans que a les oficines del club londinenc arribi una oferta en ferm del FC Barcelona pel jugador. I això encara no s’ha produït. Des de les oficines d’Arístides Maillol s’està buscant la fórmula per presentar una proposta atractiva que l’Arsenal no rebutgi d’entrada. Perquè el club anglès té molt clar que no es desfarà fàcilment de Bellerín, un futbolista de present i de futur i que malgrat que ha acabat la temporada com a suplent, sempre ha tingut la confiança d’Ársene Wenger, que precisament ha renovat fa poc per dues temporades més. El seu preu de mercat està al voltant dels 40 milions d’euros, una quantitat que el Barça intentarà rebaixar durant les negociacions, que no seran fàcils. L’Arsenal és un club que negocia bé, especialment amb el Barça, i fixarà un preu de sortida elevat.

El Barça té recança a pagar una gran quantitat per un jugador que va ser seu i haurà de filar molt prim i pensar en variables per fer veure a l’Arsenal que l’oferta és bona. I tenir un as a la màniga, com ho és el desig de Bellerín de jugar la Champions League.