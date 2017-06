Rosell al·lega que no té risc de fuga

L’expresident del Barça Sandro Rosell ha al·legat en el recurs presentat pel seu advocat perquè es revoqui l’ordre d’empresonament incondicional dictat pel jutge de l’Audiencia Nacional Carmen Lamela que no existeix cap motiu per argumentar un risc de fuga en considerar que és una persona coneguda arreu. “És tracta d’una personalitat pública la identitat del qual, en virtut de la seva recent condició de president del FC Barcelona, és coneguda per la majoria de ciutadans en qualsevol part del planeta, la qual cosa impossibilitaria la seva desaparició d’Espanya”, s’exposa en el recurs que es va difondre ahir per diverses agències.

També considera “absolutament sorprenent” que l’ordre d’empresonament esgrimeixi com a argument que Rosell no té “especial arrelament” a Espanya. En aquest sentit, el recurs assenyala que l’expresident blaugrana és una persona que “disposa d’un ple arrelament familiar”, així com també a nivell professional i patrimonial, a la ciutat de Barcelona. “Sent absolutament impensable la seva fugida a qualsevol altre país”, afegeix. “I encara més quan la mateixa jutge instructora ha procedit a embargar-li i bloquejar-li la immensa fortuna que li atribueix, constant-li perfectament que més del 95 per cent del seu patrimoni es troba a Espanya i només una ínfima part a l’estranger”, també es destaca en el recurs.

Rosell va ingressar a presó sense fiança el 25 de maig passat, acusat de cobrar presumptament comissions il·lícites per valor de 6,5 milions d’euros de la venda dels drets audiovisuals de diversos amistosos de la selecció brasilera. En aquest context, el recurs exposa que Rosell “mai” ha cobrat cap tipus de comissió il·legal ni ha blanquejat fons, i que els ingressos percebuts en una societat mercantil seva a Andorra “responien exclusivament a la remuneració percebuda pels serveis –legals– d’intermediació” que va prestar en favor de la companyia saudita ISE en amistosos de la selecció brasilera. Segons els advocats de l’expresident blaugrana, la intermediació va permetre a la Confederació Brasilera de Fútbol (CBC) obtenir pels drets audiovisuals de la canarinha en els partits investigats “ingressos molt superiors –gairebé el doble per partit– del que es percebia anteriorment.” Per la qual cosa –prossegueix l’escrit–, d’aquesta intervenció “no pot derivar-se cap perjudici sinó tot el contrari”.