La idea inicial de Samper és intentar convèncer Valverde

Si no hi ha un canvi d’última hora, el primer equip del Barça tornarà als entrenaments el 12 de juliol. I en aquest primer dia de feina, té la intenció de ser-hi Sergi Samper. Ell és un dels cedits que torna a l’entitat blaugrana aquest estiu i ho fa amb energies renovades i amb ganes de menjar-se el món. Comença una nova etapa amb Ernesto Valverde a la banqueta i el seu objectiu ara mateix és quedar-se i fer la pretemporada amb el primer equip en espera que el nou entrenador decideixi amb quins jugadors compta finalment per al seu projecte.

Samper sap que la competència segueix sent gran, però té elements per a l’esperança. En la seva posició, Busquets és intocable, però més enllà del de Badia la resta de migcampistes són interiors, per molt que Luis Enrique hagi fet provatures amb Sergi Roberto, André Gomes i Rakitic com a mig centre. L’any al Granada, a més, li ha servit per adquirir uns coneixements i una experiència que no tenia quan va marxar. Samper només havia mamat filosofia Barça, i aquesta temporada ha hagut d’aprendre un futbol diferent que l’ha enriquit. L’experiència ha estat dura pels canvis d’entrenador i pel descens de l’equip, però en l’aspecte personal ha estat tot un màster. Al final, Samper ha acabat participant en 22 partits de lliga (13 com a titular) i en 1 de la copa del Rei.

Que la seva primera intenció i desig sigui quedar-se, però, no vol dir que això acabi succeint. Dependrà, lògicament, del que diguin Valverde i el club. En qualsevol cas, els seus agents ara mateix estan en stand by, sense moure’s en el mercat de fitxatges. D’ofertes, no n’hi faltaran si finalment ha de tornar a fer les maletes. Són diversos els clubs que s’han interessat per ell en el passat –l’Arsenal el persegueix des que era cadet– i segur que encara el deuen tenir en cartera per si el Barça el torna a situar en el mercat, sempre mitjançant una cessió.

Perquè el seu cas és diferent al d’altres com Vermaelen, Tello i Douglas, futbolistes que tornaran al club per tornar a marxar immediatament. Sergi Samper, per contra, és clarament una aposta de futur de l’entitat, que veu en ell el recanvi perfecte per a Busquets. Té bona tècnica, juga ràpid, és intel·ligent per intuir el joc i sap fer jugar un equip. A més, és un exemple per als joves del planter perquè ha passat per totes les categories del club des de que va entrar a l’escola del Barça amb només 6 anys.