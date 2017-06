Pep Guardiola no es va poder negar a col·laborar amb les entitats sobiranistes quan aquestes li van demanar que llegís aquest diumenge el manifest a favor del referèndum. La veu del tècnic català sempre s’ha posicionat favorable al procés que es viu al país i mai ha tingut un no per resposta quan se li ha sol·licitat ajuda. “M’ho van demanar i per a mi és un gran honor”, va dir en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio. Guardiola sap que en posicionar-se rebrà crítiques, que, afirma, l’afecten, però entén que cal ser valent com ho són, va dir, els presidents Mas i Puigdemont. “Són gent molt valenta, que se la juguen, però tiraran endavant; jo no vinc a demanar ni el sí ni el no, vinc a demanar que la gent pugui votar. No estem robant diners a la gent, només demanem que la gent pugui exercir el seu dret a vot”, va afirmar.

Guardiola, lògicament, també va parlar del Barça i va avalar de manera rotunda l’aposta per Ernesto Valverde a la banqueta. Considera que hi encaixa perfectament per les necessitats actuals. “Han escollit molt i molt bé. Els lideratges han de ser d’aquest perfil, més calmat, amb pocs titulars, que el futbol parli, si no portes amb tranquil·litat el soroll del voltant, es crema tot molt ràpid. M’agrada molt veure jugar els seus equips, tenen molta autoestima.” Guardiola va revelar que havia parlat amb ell i que li havia dit que “tiri milles”.

L’eclosió de Messi va arribar amb ell dirigint l’equip. Per Guardiola, la figura de l’argentí és equiparable a la de Michael Jordan, que el feia anar a dormir de matinada en la seva època de jugador. “És un privilegiat, un superdotat, un dels més grans atletes de tots els temps, l’avantatge de tenir-lo al teu equip és que els altres jugadors saben que tard o d’hora la farà, no hi ha ésser humà que suporti que ha de fer tres gols cada partit, excepte ell. Ningú fa les coses senzilles tan bé com ell”, va explicar. Guardiola mai ha amagat que manté una bona relació amb Joan Laporta i fins i tot en la seva etapa com entrenador ja es va posicionar a favor que es retirés l’acció civil de responsabilitat. Ahir va assegurar que estava convençut que els directius actuals havien “après la lliçó” i que ara no tornarien a interposar l’acció i va reclamar, citant Johan Cruyff, oblidar aquest tema, perquè el que la gent vol “és veure jugar bé l’equip”.

Sobre el futur, Guardiola va aclarir que no es veu entrenant als seixanta anys perquè vol fer “altres coses” i que no ho tornaria a fer ni a Catalunya, ni a la lliga ni tampoc a Alemanya. Dels països que l’atrauen va citar Itàlia i també França, on podria aprendre el francès.