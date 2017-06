Bakero: “L’esdeveniment mereix l’estadi ple”

Vint-i-quatre hores abans de la gran festa al Camp Nou que culminarà la setmana de commemoració dels vint-i-cinc anys de la copa d’Europa de Wembley, els seus protagonistes continuen promocionant l’esdeveniment. Ahir ho van fer a la gespa de l’estadi acompanyats de diversos pilots del mundial de motociclisme, aprofitant la cita del cap de setmana al Circuit de Catalunya: Franco Morbidelli, Arón Canet, Àlex Márquez, Aleix Espargaró i Pol Espargaró. Al seu costat, José Mari Bakero, Guillermo Amor, Julio Alberto i Carles Rexach.

Després de les fotografies –amb intercanvi de samarretes inclòs– va ser el torn perquè pilots i exjugadors responguessin a les preguntes dels periodistes. “Volem sentir i que la gent senti el que vam sentir nosaltres fa vint-i-cinc anys. Recordar l’emoció dels jugadors i de l’afició”, va indicar ahir José Mari Bakero, que ha estat el comissionat de l’organització de la festa de Wembley. Una experiència que va qualificar de “fantàstica”, i que ha permès reunir gairebé tots els companys del dream team. “Cada un ha aportat una visió diferent i amb totes les conclusions que he pogut treure parlant, hem plasmat la idea de l’esdeveniment, que crec que és la pertinent”, va afegir. Per tot plegat, confia a veure un bon ambient a les grades: “Tant de bo l’estadi estigui ple de gent perquè l’esdeveniment s’ho mereix.”

Vint-i-cinc anys després de la consecució de la primera copa d’Europa del Barça, Bakero veu que l’esperit d’aquell dream team segueix present avui ajustat als nous temps: “En Pep [Guardiola] el va adaptar i va aconseguir un equip que jugava de manera increïble. I a hores d’ara la força del Barça és l’atac quan abans havia estat el mig del camp. Hi ha evolució en funció dels jugadors, però no es pot negar que el Barça és un equip que basa el joc en un futbol de combinació.” En aquest context, va restar importància al discurs que, impulsat des de Madrid, pretén comparar el Barça de Guardiola amb el Madrid de Zidane. De fet, va recordar que l’eterna rivalitat que hi ha entre els dos clubs fomenta aquests tipus de debats.

Més contundent es va mostrar sobre aquest aspecte Carles Rexach, per a qui el segell deixat pel Barça de Pep és incomparable: “No crec que tornem a veure un futbol tan elaborat i amb tanta possessió. No parlo només de guanyar, sinó de dominar el partit com ho feia el Barça. I després s’ha de recordar el 0-4, el 2-6 el 5-0...” En relació amb aquests resultats, va afegir: “Crec que els últims anys el Barça ha donat lliçons al Madrid diverses vegades.”

Piqué i ‘la roja’