“Miro a Messi ara i hi veig el Leo. Feliç amb la piloteta”

Per convèncer la gent que s’estan fent bé les coses calen títols. Ho necessita qui mana, l’afició i les mateixes jugadores Tanco els ulls i el veig [a Johan] a la gespa amb en Charly, el Tonny i l’Ángel Vilda. Sempre elogiava l’evolució del femení No soc de Cardedeu. Tothom ho diu, però soc de Sarrià. Però m’haurien de fer una plaça per la publicitat feta [riu]

Després de quasi tres dècades entrenant a can Barça, primer com a tècnic del futbol formatiu i posteriorment experimentant de primera mà el salt qualitatiu del Barça femení, Xavi Llorens (59 anys, Sarrià) abaixarà la persiana de les banquetes quan acabi la temporada. El dia 5 de juny va fer anys. Guanyar la copa de la Reina seria un bon regal d’aniversari. No ha pogut guanyar la lliga els dos últims anys, però marxa amb la consciència tranquil·la.

Per què ara?

És el moment. Plegar mai és fàcil. Hem de partir d’aquesta base. Aquest tipus de decisions sempre costen de prendre i assumir. És equiparable a quan un futbolista penja les botes. Però a la vida tot té un punt final. Sempre havia pensat que quan arribés als 60 anys seria el moment idoni per dir prou, però ho he avançat un any. Si ho he fet és perquè crec que les jugadores necessiten un canvi a la banqueta. La filosofia i la línia de creixement del femení en els últims anys requeria ara un revulsiu, i més després de dos anys sense guanyar la lliga. Serà bo per a l’equip, per no caure en l’autocomplaença i continuar aspirant a més. Són ja onze anys i tocava fer un pas al costat.

El cos li demanava parar, però també ha estat una decisió de club.

Feia temps que em rondava la idea pel cap i després de parlar amb el president i l’Albert Soler vam creure convenient que ara era un bon moment.

El fet de no guanyar la lliga els dos últims anys també deu haver pesat en la decisió...

Per convèncer la gent que s’estan fent bé les coses calen títols. Això és així. És la crueltat del futbol. Els que manen necessiten títols, l’afició necessita títols i les jugadores necessiten títols. Elles les primeres.

Curiós que quan l’equip ha tingut l’estatus de professional dins del club, no s’hagi guanyat la lliga. Marxa amb aquesta espina?

És evident. Tothom vol marxar amb una lliga.

Encara els queda la copa de la Reina.

A veure. L’objectiu és guanyar-la. És clar. Aquí al Barça l’objectiu sempre és guanyar. Som un club gran. Però jo ja he guanyat. Només veure el creixement que hem tingut en els últims anys, ja he guanyat. Aquest any l’Atlético ha estat millor que nosaltres i l’any passat, l’Athletic va fer una temporada poc normal, però se’ls ha de felicitar. Hem fet números de campiones, però no hem guanyat la lliga. Aquest ha estat el nostre error. Però si mires tot el que hem aconseguit en els últims onze anys, un marxa satisfet. Hem guanyat en excel·lència futbolística, hem guanyat en metodologia i en prestacions, hem guanyat en instal·lacions, hem guanyat en cobertura mediàtica, hem guanyat en tot.

Vostè sempre ha dit que el somni de la Champions encara no tocava. Quan tocarà?

Estem en el camí adequat. Aquest any s’han assolit unes semifinals per primer cop en la història, però hem de ser conscients que a Europa hi ha clubs que encara ens treuen bastanta distància.

Va veure la final de Cardiff entre el Lió i el PSG, suposo.

Sí. Actualment només hi ha un equip que sàpiga com jugar a l’Olympique i és el PSG. Es coneixen bé de la lliga francesa.

Per vostè, el futbol francès sempre ha estat un referent.

Sí. I el Lió és un bon mirall on emmirallar-se. És un equip fet amb paciència, a diferència del PSG. Fa anys que van creure en un projecte i a còpia de treballar i treballar han arribat a dalt de tot. Són les millors d’Europa, tenen 24 o 25 jugadores top, però cal mirar d’on venien. És un equip cuit a foc lent.

El PSG, el botxí del Barça els últims anys a Europa, ha estat finalista i, curiosament, no jugarà la propera edició de la competició.

És el perill del futbol. La Champions és un caramel, però de vegades pot ser un caramel enverinat. Centrar-te massa en Europa et pot despistar en la lliga i això li ha passat al PSG. Segurament també a nosaltres en moments puntuals. Hem perdut el títol, però ser segones era una obligació de mínims perquè et garanteix jugar a Europa el curs següent i ara mateix per a nosaltres continuar jugant la Champions és bàsic. Un any sense jugar a Europa seria un tret al peu per al nostre projecte. Per créixer has de jugar la Champions. Per quota mediàtica, per creixement de les jugadores... Ho condiciona tot.

Què li falta al femení per acabar d’enganxar?

Home, omplir el Miniestadi crec que és sinònim d’enganxar.

D’acord. Contra el PSG van arrossegar 10.000 persones. Però ja sap què vull dir. Als Estats Units, Alemanya i França, per citar alguns casos, el futbol femení té més tirada.

A la gent l’enganxen els resultats, i repeteixo, la nostra errada ha estat no guanyar les dues últimes lligues. Però cada vegada veig més interès per la nostra feina. Les jugadores han deixat de ser anònimes. Aquesta temporada s’han televisat molts partits i això ajuda moltíssim. És clar que no és el mateix veure Messi i Cristiano que Alexia i Jenni, però crec que estem en el camí correcte.

Ara que em treu el nom de Leo Messi, vostè el va entrenar.

Sí. No tothom ho pot dir [riu].

Parlem del millor futbolista de la història?

Ell i Johan. Jo sempre he tingut devoció per Johan. Em quedaria amb aquests dos noms.

Però vostè li va posar l’etiqueta de ‘petit Maradona’.

Així és. Ho vaig posar en un informe. Ho he explicat diverses vegades. Vaig tenir l’oportunitat de veure de prop molts entrenaments de Maradona. Feia coses encara més increïbles que durant els partits, i aquell nen de només 12 anys em recordava a ell per tot el que feia, però sobretot per la manera de conduir la pilota i portar-la cosida al peu. Leo no aixecava ni dos pams de terra, agafava la pilota i era impossible treure-li. Vaja, com ara.

Aquell nen s’ha fet gran...

Sí. Ara es casarà i tot [riu]. És cert que s’ha fet gran, però el miro i encara hi veig aquell nano,el Leo. Conserva aquella humilitat i aquella senzillesa i aquella timidesa. I el més important, conserva l’estat de felicitat permanent quan té una pilota als peus. A un nen li dones una pilota i és feliç. En el futbol actual, quan ets professional, costa més ser-ho perquè hi ha molts interessos i pressió, però ell només pensa en la piloteta. Juga i es diverteix. I punt.

I vostè? Sap viure sense una pilota?

No recordo estar més de dos dies sense una pilota a prop. Al cotxe sempre en porto una, per si de cas.

Tota una vida dedicada al futbol. No està avorrit?

El futbol no m’avorrirà mai. A la vora sempre una pilota i una bicicleta.

Què farà a partir d’ara els caps de setmana?

Veure futbol. Ara, des de la graderia.

En la roda de premsa on va anunciar el seu comiat de les banquetes va parlar del seu futur rol en el projecte Masia 360. Me’n pot donar més detalls?

Bàsicament serà una figura més encaminada a la coordinació. Hauré de controlar les necessitats que tingui el club quant a esport femení en general, ja sigui futbol, patinatge, bàsquet, hoquei sobre herba, voleibol, atletisme... Cada esport té unes necessitats i em pertocarà anar detectant-les per tal de continuar creixent. Des del club es vol potenciar el creixement individual de cada esport, i la meva feina serà observar, detectar i transmetre. Tindré contacte amb els entrenadors, estaré a sobre de totes les tutories, estaré a sobre de les esportistes...

Després de tots aquests anys, amb quina fotografia mental es queda?

Difícil. Més que amb una imatge, em quedo amb totes les històries que hi han al darrere i amb tota la quantitat de canalla que he tingut l’oportunitat d’entrenar. Pocs han arribat a ser cracs. La majoria de nens no hi arriben, però formar part de les seves vides és un tresor. Poder ensenyar i transmetre la meva passió pel futbol, primer al futbol de base del Barça i després al femení, em fa feliç. Em quedo amb això.

Què representa per vostè el Barça?

La vida. Una escola. Tot.

Abans em parlava de Cruyff. L’enyora?

Tots el trobem a faltar. Tanco els ulls i el veig allà a la gespa amb en Charly, el Tonny i l’Ángel Vilda. Sempre havíem tingut bona relació.

Quina era la seva concepció del futbol femení?

En Johan admirava moltíssim com havíem crescut com a equip des dels inicis. Allà a Holanda l’esport femení en general té més notorietat. Ell sempre em deia que era increïble el salt qualitatiu que fèiem any rere any. També m’ho diuen ara encara en Charly i en Fusté quan sopem un dia a la setmana. O fins i tot l’Andrés i en Leo elogien la feina que hem anat fent des de fa anys. Del que érem al que som ara.

Permeti’m una llicència en clau humorística. Ja li han fet una plaça a Cardedeu?

No. I mira que n’he fet publicitat [riu].

Ni que sigui com a fill adoptiu?

No em consta [riu].

Després de tota una vida al Barça mai és tard per desmentir els orígens. Viquipèdia fa molt mal. Fins i tot al lloc web del club no es va rectificar fins fa no gaire. Va, li concedeixo una última oportunitat.

Gràcies [riu]. No m’ho explico la veritat. De petit estiuejava a Sant Pol de Mar, després tota la vida he anat a passar els estius a Segur de Calafell. També a Salardú i algun cap de setmana a Sant Sebastià. I a l’hivern a Sant Pau de Segúries, a prop de Camprodon. Mira si em podrien associar a llocs de Catalunya i d’arreu..., però a Cardedeu... Com a màxim hi dec haver anat a sopar. No hi trobo explicació. Molta gent pensa que soc nascut a Cardedeu, però en realitat soc nascut a Sarrià. A la Clínica Corachan. Però vaja, Cardedeu encara és prou bonic. La plaça la poden fer igualment[riu].