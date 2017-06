A les seves mans

Hi ha alguns actors principals en el panorama futbolístic mundial que no tenen límit a l’hora de gastar en el mercat de fitxatges. Propietat de multimilionaris, clubs com els dos del Manchester, el City i el United, el PSG o el Chelsea, no tenen necessitat de preocupar-se per l’economia del club a l’hora de decidir fer segons quines inversions. En la lliga espanyola, aquest paper correspon al Real Madrid, sempre disposat a rebentar el mercat quan alguna operació se li posa entre cella i cella a Florentino Pérez. I ara sembla ser que és Mbappé, pel que fins i tot podria presentar una oferta de 120 milions.

Des de ja fa algunes temporades, el futbol està immers en un mercat inflacionista i si no s’està disposat a seguir el ritme vol dir córrer el risc de deixar escapar els millors jugadors o de baixar algun esglaó en l’elit del futbol. I el problema ja no és tan sols competir amb els clubs més grans sinó que altres que no ho són tan estan aconseguint recursos gràcies a millors contractes televisius en les seves lligues. L’Everton, per exemple, s’ha gastat 34 milions per incorporar el porter del Sunderland, Jordan Pickford, i uns 30 milions d’euros per Klassen, de l’Ajax.

Altres operacions que s’han tancat aquest estiu que també exemplifiquen que si no es té profunditat de cartera poca cosa es podrà fer són les que ha tancat el Manchester City, que ha pagat 40 milions d’euros pel porter Ederson i 50 més per Bernardo Silva, procedent del Mònaco. El Bayern de Munic també ha gastat gairebé 70 milions, sent el de Tolisso la seva inversió més important. El migcampista ha canviat Lió per Munic després que els alemanys hagin pagat 41,5 milions.

El Barça, per descomptat, no és un club pobre però sí que té limitacions. Les pròpies que té pel fet de ser un club propietat dels socis i de dependre únicament dels ingressos generats per la mateixa explotació i els patrocinadors i algunes de pròpies i fixades en els estatuts, com ara la de no sobrepassar un determinat rati d’endeutament. Un topall, per cert, que s’està estudiant de flexibilitzar per no anar tan coixos per competir al mercat. Està bé no estirar més el braç que la màniga, però sense excedir-se. Que sigui compatible amb el que deia Johan Cruyff, que els diners han de ser al camp.

La direcció esportiva té fixats quins són els objectius prioritaris, les primeres opcions. Els escollits són Bellerín, de lateral dret; Verratti, com a migcampista titular, i Dembélé, l’extrem ràpid que obri el camp per qualsevol de les dues bandes. Si el FC Barcelona vol que les tres operacions arribin a bon port, un fet gairebé impossible, haurà de convèncer els tres futbolistes perquè pressionin els seus clubs d’origen perquè els en facilitin la marxa. I confiar que s’avinguin a acceptar la petició, que mai és fàcil, i més encara quan parlem de tres jugadors amb els quals tant el PSG com l’Arsenal i el Borussia Dortmund no volen perdre.

Qui més moviments ha fet ja en aquest sentit és Marco Verratti. El seu representant Donato Di Campli ja va traslladar al nou director esportiu del PSG, Antero Henrique, que Verratti volia canviar d’aires perquè vol aspirar a guanyar títols, en especial la Champions, i creu que en el club parisenc ho tindrà molt més difícil que en el Barça, el club pel qual vol fitxar des de ja fa un parell d’anys. Al marge d’aquesta petició, el migcampista no ha tingut problemes a mantenir alguna conversa, aquests dies de vacances a Eivissa, amb el directiu del FC Barcelona, Javier Bordas, a qui ja coneix d’altres estius. Tot sigui per deixar palès que vol marxar i que ho vol fer per anar al nou Barça d’Ernesto Valverde. El PSG, però, el considera intransferible i negociar amb ells mai ha estat fàcil. D’entrada, es parla que el seu fitxatge costaria entre 90 i 100 milions d’euros, una quantitat descomunal. Caldrà veure si Verratti tiba més la corda en el que podria ser un dels serials de l’estiu.

En el cas de Bellerín, aquest es manté a l’espera que el club blaugrana traslladi una oferta formal a l’Arsenal per començar a actuar. Fins que això no passi, no té la més mínima intenció de fer res que pugui molestar el club londinenc, encara que ja ha deixat anar en alguna entrevista, des de la concentració de la selecció espanyola, que l’afalaga que un club com el Barça pensi en ell. La predisposició per tornar a vestir de blaugrana és total, perquè al marge de fitxar per un dels millors clubs del món –i on es va formar– podria jugar la Champions, un dels seus objectius. Sap, també, que l’equip de Valverde, en principi, tindrà la titularitat gairebé garantida. El problema per fitxar-lo també és el preu. D’entrada, s’ha parlat que el seu traspàs estaria al voltant dels 40 o 50 milions, una quantitat que el Barça necessita rebaixar introduint-hi variables. El fitxatge que té menys urgència, però que la direcció esportiva del Barça intentarà, és el de Dembélé. El club blaugrana busca un jugador que pugui jugar per les dues bandes de l’atac, i el francès del Borussia Dortmund hi encaixa a la perfecció. De fet, fa temps que és objecte de desig i ja la temporada passada Robert Fernández el va temptejar, però el jugador va dir que no perquè sabia que amb el trident com a competència tindria molt pocs minuts. Llavors va fitxar pel Dortmund i a les ordres de Tuchel ha fet una molt bona temporada, confirmant les expectatives que va crear. La marxa del tècnic que el va fitxar podria fer que ara sí acceptés un canvi d’aires. El seu preu, però, és molt elevat.

