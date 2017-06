El Mònaco paga la clàusula de rescissió i s’endú Mboula

El FC Barcelona perd una de les perles del seu planter. Jordi Mboula abandonarà la disciplina blaugrana camí de Mònaco després que el club monegasc aboni la clàusula de rescissió de tres milions d’euros de l’extrem, tal com va informar Radio France Internacional en el seu espai Radio Foot. El Barça no podrà fer res per retenir el davanter, de només 18 anys, perquè no pot garantir-li que pujarà al primer equip, que era un dels desitjos de Mboula i un dels motius pels quals estava meditant quedar-se al club. En estar encara en edat juvenil, la seva clàusula de rescissió és només de tres milions d’euros. El Mònaco va intentar rebaixar-la, però sense èxit. Firmarà per cinc temporades. El Barça li havia ofert la possibilitat de millorar-li i també ampliar-li el contracte. Mboula, però, davant les dificultats per tenir un lloc en el primer equip del Barça, ha optat per acceptar la proposta del Mònaco, que sí que li garanteix presència amb el primer equip. De fet, si Mbappé acaba marxant del club quedarà vacant una plaça a l’extrem de l’equip monegasc.

A més a més, Mboula està veient com el club està buscant en el mercat un altre davanter que pugui actuar per la banda com Dembélé o Deulofeu, així que les seves possibilitats encara eren més minses. Aquesta temporada el jugador ha estat compaginant el juvenil A i el Barça B. Va ser una de les sensacions de l’equip que entrena Gabri García en la Youth League. Mboula és un jugador amb gran talent però que encara li faltava passar per un període de formació. Havia mostrat moltes qualitats però en fases d’alguns partits desconnectava i també tenia dificultats amb el joc sense pilota. Malgrat tot, era un futbolista amb unes condicions espectaculars per acabar convertint-se en un molt bon extrem per jugar per la banda dreta. El Barça sabia que calia corregir-li alguns petits defectes –estava escarmentat amb Adama i amb Deulofeu– però confiava que es quedés. El Mònaco veu en ell un nou Henry.