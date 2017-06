Un os dur de rosegar

El PSGva deixar molt clares les seves peticions econòmiques pels dos centrals brasilers i mai va donar el seu braç a tòrcer

Cada estiu el Barça mira de reforçar la seva plantilla amb jugadors d’alt nivell, acostumats a jugar partits importants i que no els pesi una samarreta com la del Barça. Per això, en els últims anys, des dels despatxos del Camp Nou s’ha mirat molt cap a París. I aquest estiu, un altre cop, amb la voluntat d’incorporar Marco Verratti al mig del camp. L’italià és un dels objectius principals del club blaugrana, però no serà gens fàcil que arribi al Camp Nou. Tenir la predisposició del futbolista no és sinònim de fitxar-lo, i encara menys si el club amb el qual has de negociar el preu és el París Saint-Germain.

El primer que va despertar l’interès del Barça va ser Thiago Silva. L’exdefensa del Milan ja va estar en el punt de mira blaugrana durant la seva etapa a Itàlia, però el PSG es va avançar pagant uns 50 milions d’euros al club de Silvio Berlusconi, i el brasiler finalment va marxar a França. El Barça, però, no es va donar mai per vençut i va intentar fitxar Thiago Silva diverses temporades consecutives. Però Nasser al-Khelaifi no va donar el seu braç a tòrcer i el central no va poder vestir la samarreta del Barça. Les negociacions, de fet, gairebé ni van existir. El president del PSG ha tingut molt clar que Silva era imprescindible per poder construir un projecte d’alt nivell europeu. Tant amb Carlo Ancelotti com amb Laurent Blanc i ara amb Unai Emery, Thiago Silva ha estat un fix a l’eix defensiu del conjunt de la capital francesa i el Barça no va poder, malgrat l’interès del jugador durant un període de temps, endur-se un dels centrals més reconeguts del continent. Quan falten tres mesos perquè faci 33 anys, Silva, que acumula ja cinc temporades a la capital francesa, continua sent clau en l’esquena del PSG com ho demostren els seus guarismes: 40 partits i sis gols. Tot i això, el central, nascut a Rio de Janeiro, ja no és un dels objectius del Barça per al mercat d’estiu.

Tampoc ho és aquest any Marquinhos, un dels habituals en les llistes dels últims estius. El compatriota i company de posició de Silva té només 23 anys i és un dels defenses amb més projecció, però el Barça tampoc va poder fitxar el de São Paulo, tot i els intents. La història és paral·lela a la de Silva, perquè el Barça ja es va fixar en ell quan era jugador de la Roma, però Al-Khelaifi va tornar a passar per davant. Els intents del Barça per fitxar-lo van resultar fallits, i ni tan sols els 50 milions d’euros que el Barça va oferir l’estiu passat pel brasiler van fer que el xeic s’assegués a la taula. La suma que ha demanat el club parisenc per la seva jove estrella –aquest curs ha jugat 44 partits i ha fet quatre gols– és molt més elevada, i la secretaria tècnica del Barça ha accedit a les peticions del PSG.

Lucas Digne, l’excepció