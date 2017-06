Una fuita difícil d’aturar

Piqué, Bellerín, Jon Toral, Iago Falque, Cesc, Tony Sanabria, Fran Mérida, Keita Baldé, Pol Garcia, Julio Pleguezuelo, Sergi Canós, Josimar... La llista de joves promeses del planter blaugrana que han marxat seduïts per ofertes d’altres grans clubs europeus quan tot just estaven en la seva etapa de juvenil o bé abans és llarga. L’última baula d’aquesta cadena és diu Jordi Mboula, que, segons va avançar divendres Radio France, tindrà com a nou destí el Mònaco. El club monegasc ha decidit pagar la clàusula de rescissió establerta en el contracte de l’extrem de 18 anys, que és de tres milions d’euros, amb la idea d’incorporar-lo a la dinàmica de la primera plantilla. Una oferta molt temptadora que ha frustrat els intents dels responsables del planter blaugrana per evitar la seva marxa. Ara les alarmes estan situades en Eric Garcia, que aquesta campanya ha sobresortit com a central del cadet A. Les últimes informacions indiquen que el Manchester City està a punt de fitxar el jugador, que, amb 16 anys, desperta moltes expectatives de cara a un futur no gaire llunyà. Les condicions milionàries que, segons ha sortit publicat, li oferiria el club citizen són un bon exemple de la gran competència a la qual ha de fer front el planter del Barça. Tot i això, no tot són males notícies per als seus responsables. Altres jugadors del cadet A pels quals també s’havia temut per la seva continuïtat sí seguiran a l’entitat.

El fet que planter del Barça sigui un dels més reconeguts a nivell mundial fomenta que altres clubs europeus, sobretot de la Premier League, hi llancin les seves xarxes. El lligam sentimental i l’orgull de vestir la samarreta blaugrana, així com la formació de prestigi i integral que ofereix la Masia, han servit de contrapès a l’hora d’evitar més fugides. A més, no hi ha millor motivació que arribar al primer equip blaugrana, però aquest factor no passa el seu millor moment. I és que la menor arribada i consolidació al primer equip de futbolistes sorgits del planter durant les últimes temporades propicia que es valorin altres oportunitats per obrir-se pas fins a l’elit. De fet, en el cas d’un davanter com Mboula, l’inqüestionable protagonisme del trident Messi-Suárez-Neymar fomenta la recerca nous camins dins el futbol professional. Una decisió que sempre suposa un risc, ja que són comptats els que retornen després al club blaugrana. Hi ha, però, casos tan reconeguts com el de Gerard Piqué i Cesc Fàbregas. I el lateral Héctor Bellerín es podria afegir al grup aquest estiu.

Pel que fa a Piqué, va deixar el planter del Barça el 2004, quan tenia 17 anys, després d’acceptar una oferta del Manchester United. Tornaria al Barça quatre anys més tard (2008) per erigir-se sota la direcció de Pep Guardiola en un dels referents del millor Barça de la història. Cesc, per la seva banda, va marxar amb 16 anys a l’Arsenal i va tornar amb 21 del tot consolidat entre els cracs del futbol.

Precisament, l’Arsenal ha estat un dels clubs més incisius a l’hora de pescar les joves perles del planter blaugrana. A banda de Cesc, Arsène Wenger també va aconseguir moure cap a l’Emirates Stadium Fran Mérida (2005), Jon Toral (2011), Héctor Bellerín (2011) i Julio Pleguezuelo (2013). Precisament, el cas de Fran Mérida –un dels primers a gestar-se– va arribar als jutjats. El Barça va demanar 3,2 milions d’euros com a indemnització pels drets de formació del migcampista, que va deixar el Barça amb quinze anys després de demanar la baixa federativa. Just quan va fer els setze es va formalitzar el fitxatge per l’Arsenal, ja que llavors amb aquella edat ja no s’havien de pagar drets de formació. El jugador no va arribar a reeixir a Anglaterra i, després d’una dècada jugant en diversos clubs, l’última temporada va militar a l’Osasuna.

També va aixecar polseguera la sortida de Jon Toral amb 16 anys després de despuntar com a cadet. El migcampista tampoc va acabar de tenir èxit a l’Arsenal i, després de passar pel Granada, aquesta última temporada ha jugat cedit al Glasgow Rangers.

Qui sí que ha triomfat com a gunner ha estat Bellerín. Tant, que el defensa barceloní és objecte de desig per ocupar el lateral dret del Barça de Valverde la temporada que ve. Format al planter blaugrana des de prebenjamí fins al juvenil, als 16 anys va fer el salt a les categories inferiors de l’Arsenal (2011). Ara, amb 22, podria vestir la samarreta blaugrana, sempre que el Barça estigui disposat a pagar un traspàs elevat.

Més enllà de la Premier, són diversos els jugadors que darrerament s’han consolidat en altres clubs estrangers després de sortir del planter blaugrana. Iago Falque (Torí) i Keita Baldé (Lazio), en serien dos exemples.