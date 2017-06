“Contra els diners anglesos, hem d’oferir un recorregut”

Els que van haver de marxar per la sanció, treballen pensant que poden tornar; el Barça va deixar empremta en ells Tenir una lliga més o menys d’infantils no importa. El millor és que en cada equip hi ha tres o quatre nanos de molt futur Si a Anglaterra volen els nostres jugadors és perquè tenim nanos molt bons i perquè estem fent bé les coses Fitxem talent i per fitxar has de detectar ràpid i prendre decisions ràpid ja que la competència és ferotge

Jordi Roura i Aureli Altimira són els màxims responsables del futbol formatiu blaugrana de cadets cap avall. Fan balanç d’una temporada d’èxits, defensen el model i parlen de l’amenaça de la Premier.

Amb el títol de l’aleví a la lliga Promises acaba la temporada pel que fa al futbol formatiu. Quin balanç en fan els responsables?

(Roura) Entenc que tothom es fixi en el nombre de lligues que s’han guanyat i que tothom estigui molt content amb el triomf de l’aleví a Vila-real. M’estimo més guanyar-les que no guanyar-les, però no ens hem de quedar amb això. Que el Barça tingui una lliga més o menys d’infantils no importa gaire. El balanç és molt positiu, però perquè hem aconseguit que en cada equip hi hagi tres o quatre jugadors, en alguns cinc, que poden tenir molt recorregut, amb molta qualitat i que entenen molt bé la nostra manera d’entendre el futbol. Si això va acompanyat de títols, com aquesta temporada, fantàstic.

Han pogut treballar tota la temporada alliberats ja de la sanció de la FIFA. Ho han notat molt?

(Altimira) Vam haver de retocar molt els equips, donar moltes baixes perquè veníem d’una temporada especial per la sanció. Els fitxatges han respost molt bé i els entrenadors han pogut treballar sabent el que tenien des del primer dia. Han tingut tranquil·litat i també han funcionat els tècnics nous. (Roura) Vam haver de treballar en una situació inèdita, inclús van haver de marxar nanos que estaven a la Masia. Vam arribar a tenir de trenta a quaranta nanos que no podien jugar. Si a qualsevol club els treus de trenta a quaranta nanos, el rendiment baixa. També van signar molts nanos que després no van poder jugar fins al gener. La situació va ser molt complicada, però crec que el club en va sortir reforçat, va saber sobreviure. Als nanos que vam fitxar i no podien jugar, els vam donar la possibilitat de marxar i tots es van quedar. Et dona una idea del que és el Barça.

Dels que van haver de marxar, mantenen el contacte amb algú, continuen controlats?

(Roura) No podem tenir relació contractual amb ells, però sí personal. Estem en contacte amb Take, per exemple, que és al Japó. Amb el permís del seu club ha vingut alguna vegada aquí. Estan controlats i ja veurem com estan quan tinguin l’edat per tornar. (Altimira) Ells continuen treballant pensant que en un futur podran tornar. El nivell Barça va deixar tanta empremta en ells que voldrien tornar.

Dels grups que controlen, de cadets cap avall, n’hi ha algun en qui es confiï molt?

(Altimira) Els quatre equips de futbol 11 són molt bons. L’infantil B és una generació amb jugadors de gran qualitat, que fa molts anys que són aquí. A l’infantil A vam incorporar vuit jugadors, pensàvem que costaria, amb jugadors molt petits, però han fet una gran temporada, amb un joc espectacular. (Roura) El cadet A de la temporada vinent serà extraordinari. Pugen futbolistes molt bons i es queden tres que estaven jugant amb un equip més gran: Ansu, Nico, Pablo Moreno. Serà un equip per disfrutar. També estem molt il·lusionats amb l’infantil B. I després no podem oblidar l’aleví que ha guanyat la lliga Promises. Jo estic segur que d’aquí uns anys alguns d’aquests jugadors començaran a treure el cap pel primer equip.

Els jugadors continuen sent petitets. Primer, el talent.

(Roura) A mi m’agradaria trobar un jugador com Iniesta que fes 1,90 i que en els córners entrés com una bèstia. Però aquest tipus de jugador no existeix. Sempre prioritzem el talent. I aquest jugador de toc, propi del nostre estil, acostuma a ser més petit. Nosaltres sempre busquem talent, després ja veurem si es farà fort, ja veurem la seva evolució. Podríem buscar jugadors forts i guanyaríem sempre, però no tindria cap sentit. Això és el que estem fent des de fa molts anys i crec que no ha anat malament. Si algun il·luminat hagués vingut i hagués dit que Messi i Iniesta no podien jugar perquè eren petits...

La metodologia d’entrenaments és la de sempre.

(Altimira) La fem evolucionar, però és la de sempre, la que va implantar Johan Cruyff. La base dels entrenaments són els rondos, la possessió, el joc de posició, jugar en espais reduïts, intensitat de pilota, si poden jugar a un toc millor que a dos... Hi ha una evolució, però la idea de joc i entrenaments és la mateixa. Sí que hem implantat uns entrenaments específics per línia una vegada a la setmana per potenciar alguns aspectes del joc en què tenim dèficits. Els defenses nostres juguen molt bé la pilota, però també han d’aprendre a defensar, els extrems han de centrar i fer accions d’un contra un...

Sempre surt el nom de Johan Cruyff, figura importantíssima per al futbol base blaugrana.

(Roura) No només per al futbol base; per a tot el club. Va implantar la seva manera d’entendre el futbol, des de dalt fins a baix. El Barça li n’ha d’estar eternament agraït. Aquest ADN de què tant es parla va tenir els seus inicis amb ell.

Així, poden afirmar que la Masia funciona. Perquè hi ha gent que diu que no.

(Roura) El primer que s’ha de saber és si la gent que diu això, ho coneix. La gent que està aquí no té aquesta opinió. Potser ho diu gent que no ha vingut mai aquí. El Barça és un referent mundial pel que fa al futbol formatiu. Si la gent pensa que cada any ha d’aparèixer un Messi, un Xavi, un Iniesta, doncs no funciona, perquè això és molt difícil. Jugar en el millor equip del món no és fàcil. La idea no ha canviat ni un mil·límetre, entre d’altres coses perquè nosaltres dos ens hem criat amb aquesta manera d’entendre el futbol i ens la creiem. Crec que s’ha de tenir paciència i estic segur que els propers anys hi haurà jugadors importants i molt bons en el primer equip fets a la casa. Ja ha aparegut Sergi Roberto, Aleñá és molt a prop del primer equip. (Altimira) Només un apunt. Que preguntin a Santi Denia si la Masia no funciona. La selecció espanyola sub-17 acaba de ser campiona d’Europa amb sis o set jugadors del Barça

El perill sembla que ve de fora. No els afecta perquè és juvenil, però Mboula marxa al Mònaco. Sí que els afecta el cas d’Eric García, que, sembla, marxarà al Manchester City.

(Altimira) Si tenim aquest tipus de casos és perquè tenim jugadors molt bons. Si no tinguéssim aquests problemes, és que alguna cosa no estaríem fent bé. Cada any es parla que cinc o sis jugadors tenen ofertes d’Anglaterra, però els que marxen són comptats. Els jugadors saben que enlloc estaran com aquí. Hi ha famílies que cauen en la temptació dels diners immediats, però part de la nostra feina és fidelitzar els jugadors des de petits. És la nostra arma (Roura) Nosaltres, contra els diners d’Anglaterra, hem de lluitar oferint formació, un projecte esportiu atractiu, un recorregut. No podem entrar en una subhasta econòmica. I sempre dic que el jugador que vol jugar en el primer equip, el primer que ha de tenir són ganes de fer-ho, voluntat, sentiment. El cas de Sergi Roberto il·lustra tot això. Ell sempre ha apostat per quedar-se i al final ha tingut la seva oportunitat i ja és un jugador important.

També tenen més competència d’altres clubs de la lliga?

(Altimira) Cada vegada més. Nosaltres captem bàsicament a Catalunya i la majoria de clubs espanyols venen també aquí perquè el català és el millor que hi ha. A vegades volem fitxar un jugador del Gavà i ja el té emparaulat el València o el Vila-real. I cada cop amb jugadors més petits. Sí que podem dir amb orgull que quan detectem un talent i els presentem el projecte i els ensenyem la Masia, el 99% escull el Barça. (Roura) El nostre mercat és el català. El nivell formatiu és de gran nivell. Girona, Lleida, Espanyol, Damm, Sant Gabriel, Cornellà, Nàstic... hi ha molts clubs que treballen molt bé la base. Només has d’anar a veure partits el cap de setmana i sempre hi ha cercapromeses del Vila-real, del Real Madrid, del Sevilla, del València, del Màlaga. Això és una selva. Quan veus un jugador interessant, has d’executar ràpid. La captació ha canviat molt. Has de tenir una bona xarxa i dedicar-hi moltes hores. Has de detectar ràpid i prendre decisions ràpid. Qui es pensi que el Barça ho té fàcil per fitxar, s’equivoca. La competència és ferotge.

Deien que la majoria de nanos que es fitxen, i sobretot després del cas de la FIFA, són catalans.

(Roura) En futbol 7, el 99% són catalans. Busquem a casa nostra. Si ens arriba que hi ha un talent especial de fora, l’incorporem, però ha de ser molt especial, com l’Alejandro, que ha vingut de Tudela. Són molt petits per deixar casa seva. A mesura que van creixent, mirem nanos de fora, però han de ser millors que els d’aquí. Competim de manera global i si trobem un cas especial a fora l’intentem incorporar, però primer sempre es mira a Catalunya, entre d’altres coses perquè aquí són molt bons. (Altimira) La captació en futbol 7 és molt important. Començar amb el prebenjamí amb una bona base. Intentem que segueixin el màxim nombre de jugadors possible fins al futbol 11. També perquè quan són infantils, ja costa més fitxar.

Que el Mini es traslladi a la Ciutat Esportiva serà positiu?

(Altimira) Tot el que sigui centralitzar-ho tot aquí és positiu, que vegin el penúltim pas tan a prop, que ho visualitzin. Com ho és que el primer equip s’entreni aquí. Entre els nanos i el primer equip hi ha només cent metres. Ara, quins cent metres tan llargs i tan durs.

Quan parlen amb els cadets, infantils, alevins... quin jugadors els posen com a exemple?

(Altimira) Els nanos sempre es fixen en Iniesta. El cas de Sergi Roberto sempre els l’expliquem. Per la paciència que ha tingut, com ha anat cremant etapes. (Roura) També hi ha Aleñá, que ja ha debutat en el primer equip. El veuen molt per aquí i va començar a benjamins.