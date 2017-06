Un any de creixement

Marlon Santos està vivint unes setmanes intenses. No ha parat. Ha estat protagonista. Tant al primer equip com al filial. Ell va venir a Barcelona buscant això. El central brasiler, per qui fa uns dies el club va exercir l’opció de compra al Fluminense, ha estat un fix a l’eix de la defensa del filial aquesta temporada i en el play-off ha encadenat actuacions excel·lents. Ha aportat seguretat i solvència, que feia falta. Marlon, amb tot, s’ha guanyat que el club no busqui un quart central. Hi ha confiança en les seves prestacions i aquest rol és per a ell, que l’exercirà al costat de Piqué, Mascherano i Umtiti.

Els mesos al filial han permès al futbolista de 21 anys créixer en un ecosistema molt diferent al que tenia al Brasil. Per arribar al juny en estat de gràcia, però, Marlon explica que ha hagut de pencar molt. “Hi va haver un moment de la temporada en què des del club em van demanar que treballés a part aspectes específics per poder créixer, i això és el que vaig fer”, recorda el central, molt content amb els resultats de tot plegat: “He anat agafant confiança, els resultats han arribat i tot ha evolucionat bé.”

Perspectives de futur