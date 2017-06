Per la junta, no hi ha cap moció de censura

La junta directiva del Barça es va reunir ahir. Va ratificar, entre altres coses, els nomenaments de Sito Alonso com a entrenador de la secció de bàsquet, d’Edu Castro com a tècnic de l’hoquei i de Fran Sánchez com a entrenador del primer equip de futbol femení. Quan va acabar, el portaveu de la directiva, Josep Vives, va parlar de l’actualitat blaugrana, especialment del vot de censura que impulsa l’excandidat a la presidència del club Agustí Benedito. Per començar, Vives va voler deixar molt clar que de moment no hi ha cap moció de censura. “Al club tenim respecte per qualsevol iniciativa que pugui prendre qualsevol soci, però vull deixar ben clar que hi ha una sèrie de requisits per endegar un vot de censura. Primer, enviar un escrit al club explicant els motius de la moció i si va contra el president o tota la junta. Després, demanar les paperetes i, després, recollir signatures. Cal recollir un 15% de la massa social en catorze dies hàbils. Nosaltres no hem rebut res de tot això, així que no hi ha cap vot de censura. El que està fent Benedito està fora del marc estatutari del club”, va dir Vives, que es va mostrar contundent quan va recordar que Benedito deu diners al club de les eleccions passades: “Hi ha un altre requisit a complir, com a soci. Té un deute pendent amb el club de l’any 2015. Una factura del 28 de juliol de 9.862,53 euros. Se li ha reclamat diverses vegades amb correus electrònics.” Vives també va explicar en roda de premsa que la junta directiva no creu que la situació del club hagi de portar a un vot de censura. “Un vot de censura és per a situacions excepcionals, i entenem que no és el cas. No estem d’acord amb la visió catastrofista del club que tenen alguns. Segur que hi ha llums i ombres, però en els tres últims anys el futbol ha guanyat 9 títols de 13 possibles i el club ha signat un contracte rècord amb Nike i un altre de 55 milions amb Rakuten.”