Un jove diamant polit a París

“És i serà el futurd’Itàlia i del futbol europeu”, ha dit Andrea Pirlo, de qui molts diuen que és hereu

Mai ha amagat el seu amor per la Juventus, però mai hi ha jugat. De fet, a Itàlia ni tan sols ha jugat en la Serie A. Marco Verratti (Pescara, 5 de novembre del 1992) és una de les últimes perles que ha tret el futbol italià malgrat que no ha disputat ni un minut en la màxima categoria de la lliga transalpina. La trajectòria de Verratti al seu país es resumeix en el seu pas pel Pescara, on es va formar i amb el qual va assolir l’ascens a la Serie A la temporada 2011/12, amb l’equip que entrenava Zdenêk Zeman. Va ser a casa seva on, acompanyat d’altres grans futbolistes italians com Ciro Immobile i Lorenzo Insigne, es va començar a formar com a migcampista de gran projecció gràcies a les seves qualitats tècniques i no tant pel seu físic, ja que no supera l’1,65 m. Emmirallat en un futbolista allunyat de les seves qualitats com Alessandro del Piero, Verratti ha viscut una comparació eterna amb un dels millors migcampistes italians de la història, Andrea Pirlo, amb qui ha coincidit al combinat italià. L’ara jugador del New York City no el veu com el seu hereu, però no amaga l’admiració per un futbolista que ha enlluernat mig Europa amb només 24 anys. “És el millor jugador italià del moment. És i serà el futur d’Itàlia i del futbol europeu en els pròxims vint anys”, ha dit en alguna ocasió sobre Verratti, a qui veu diferent d’ell: “Juga amb passades més curtes, més driblatge i conserva més la pilota.” Aquestes característiques són les que, l’estiu del 2012, el van dur de Pescara a París, on ha crescut com a futbolista.

Més de 200 partits amb la samarreta del PSG, que fa cinc anys va passar al davant de la Juventus i el Nàpols i es va endur la perla italiana per 12 milions d’euros que, veient el seu nivell actual, semblen misèria, l’han convertit en una peça clau a París, on es va trobar enmig de futbolistes de nivell com Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva i Javier Pastore. Tot i la joventut ni la nul·la experiència en el futbol de primer nivell, Marco Verrati es va anar fent un lloc i guanyat-se els galons que té avui dia, ja que és un dels futbolistes més preuats del mercat d’estiu.

Migcampista creador amb un gran toc de pilota, capacitat per llegir els partits i una tècnica espectacular, a la capital francesa, l’italià ha guanyat caràcter i ha après a posar-se l’equip a l’esquena. Amb tot això, Marco Verratti s’ha fet gran. Molt gran. És ell qui marca el ritme del seu equip, el termòmetre d’un PSG que no vol deixar escapar el diamant que ha anat polint en les últimes cinc temporades. Per això, i perquè té encara tota una carrera molt prometedora al davant –l’italià farà 25 anys al novembre–, molts el veuen perfecte per a un equip com el Barça i, sobretot, el relleu ideal per a Andrés Iniesta. No destaca, igual que el capità blaugrana, per la seva capacitat golejadora, però és curiós que en cinc anys al PSG hagi marcat només sis gols mentre que amb l’azzurra, amb la qual ha jugat 21 matxs, ja n’hagi marcat un, contra Holanda en un amistós. Pare de família des dels 22 anys, Verrati ha estat protagonista també fora dels terrenys de joc –el van enganxar fumant–, però mai tant com dins.