Aposta ferma

Marco Verratti vol jugar al Barça i el Barça vol Marco Verratti. Idil·li de domini públic. L’internacional italià somia la possibilitat de vestir de blaugrana la temporada que ve i desitja profundament jugar al costat de Messi, Neymar, Suárez i Iniesta, i el Barça veu en ell el futbolista ideal per apuntalar el mig del camp. Per talent, per edat i sobretot per perfil Barça. Encaixa. El vol Robert Fernández i el vol Ernesto Valverde. Hi ha consens entre direcció esportiva i banqueta. Consens total. El de Pescara és l’home. Verratti és prioritat màxima en aquest mercat d’estiu.

També és públic i notori que reforçar el lateral dret de cara a la temporada 2017/18 [Bellerín] és una decisió que el club té absolutament presa des de fa mesos, però igual o encara més clar té el nom del futbolista que ha de reforçar el mig del camp i aquest no és cap altre que Marco Verratti. És la prioritat número u. I com en tot fitxatge estrella, el Barça hi apostarà fort, com va fer per exemple ara fa tres temporades amb Luis Suárez. El club tenia aleshores clar el nom de qui havia de ser el 9 del Barça i no li va tremolar el pols a l’hora de pagar 80 milions d’euros al Liverpool per aconseguir els seus serveis i ara tampoc tindrà angúnies a invertir fort amb Verratti. El Barça anirà a totes pel jugador, i tot el que sigui pagar menys dels 100 milions d’euros en què estaria taxat el futbolista ara mateix ja seria vist com una victòria.

“L’actualitat és la que mana i entenc la pregunta i l’interès que hi ha pels jugadors que vol fitxar el Barça, però tot això forma part de les negociacions privades del club”, manifestava ahir Josep Vives en la seva compareixença pública després de la reunió de la junta, quan se li va preguntar per l’interès del club per fitxar el jugador. Però una cosa és el discurs oficial del club en aquest aspecte i una altra la realitat. L’aposta per Verratti és ferma i fonts internes del club han confirmat a L’Esportiu que el Barça ja s’ha posat en contacte amb el PSG per traslladar-li una oferta.

La confirmació de les converses entre el Barça i el PSG arriba poc després de les dues últimes picades d’ullet de Verratti al Barça. Diumenge La Gazzetta dello Sport publicava que el jugador ja hauria trucat al director esportiu del PSG, Antero Henrique, per comunicar-li la seva intenció de no tornar a París, i L’Équipe anava fins i tot més enllà i informava que Verratti s’hauria plantejat no presentar-se el 4 de juliol al primer dia de pretemporada del PSG. De fet, en l’edició d’ahir dilluns, L’Équipe tornava a fer èmfasi en el divorci Verratti-PSG publicant en portada: “Verratti desafia el París.”

Després dels primers contactes Barça-PSG i després dels primers gestos significatius de Verratti per mirar de forçar el seu adeu, ara el pròxim pas que espera el Barça és una reunió entre el mateix jugador i Nasser Al-Khelaïfi per mirar de desbloquejar la situació.

“El Barça farà el que fa cada any: contractar tots aquells jugadors que puguin fer encara més competitiu l’equip i que això sigui compatible amb la planificació econòmica del club, de seriositat i sostenibilitat. El que sí que puc dir és que el club està en disposició de satisfer les necessitats de la direcció esportiva”, assegurava ahir també el portaveu, Josep Vives.

Després del partit de tennis de dobles que Verratti va jugar diumenge a Eivissa amb el seu agent, Donato Di Campli, i els seus amics del PSG Maxwell i Pastore, ara l’italià tornarà a posar la vista de nou en el taulell. La partida d’escacs Barça-PSG serà llarga.