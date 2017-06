Els migcampistes, molt ben valorats

Marco Verratti està gaudint de les vacances, però serà un dels grans protagonistes del mercat d’estiu. De fet, ja ho està sent, i la quantitat que, si res no es torça, acabarà pagant el Barça pel migcampista italià el podria situar com un dels fitxatges més cars de l’estiu. Aquest any, els clubs de la Premier estan rebentant els preus de mercat. Evidentment, els migcampistes són algunes de les peces més buscades en el mercat, i els que ja han canviat d’aires ho han fet a preus molt alts. El provable traspàs de Verratti al Barça, però, trencaria tots els registres, perquè difícilment el club blaugrana s’endurà l’italià per menys de 80 milions d’euros.

Arribats a aquest punt, quan encara no s’han mogut els noms més importants de l’estiu, Bernardo Silva, que farà 23 anys, encapçala la llista de migcampistes més cars. El portuguès ha abandonat el Mònaco camí d’Anglaterra, on el Manchester City ha buidat la butxaca per ell pagant 50 milions d’euros, i l’ha convertit en el migcampista amb un cost més elevat des que es va donar el tret de sortida al mercat d’estiu. El portuguès ha estat clau al club del Principat, on va arribar el curs 2014/15 procedent del Benfica, i on ha jugat 58 partits aquesta temporada, en què ha fet 11 gols.

En segon en aquesta llista és Corentin Tolisso. El mig centre francès ha deixat l’Olympique de Lió, l’equip on ha jugat tota la seva vida, per començar una aventura en un dels grans d’Europa. El Bayern de Munic ha pagat 41,5 milions pel futbolista, que està a punt de fer 23 anys.

La resta, lluny