Mboula s’acomiada i ja és nou jugador del Mònaco

Raül Sanllehí, director de futbol del FC Barcelona, està aquests dies al Brasil. Assistirà a un acte que té programat Neymar, però també participarà en algunes negociacions. En les últimes hores s’ha parlat molt de l’interès del Barça pel migcampista del Santos Lucas Lima, que hauria d’arribar en el proper mercat d’hivern, però la veritat és que no hi ha més que la recomanació del jugador per part del seu representant, el pare de Neymar. Lucas Lima està en una llista de jugadors interessants, però, de moment, no es farà cap pas per aconseguir els seus serveis. Sanllehí sí que estaria negociant per incorporar, segons va explicar RAC 1, el jove mitjapunta de 19 anys, Vitinho, que arribaria cedit pel Palmeiras per jugar al filial.