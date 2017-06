Dilema Deulofeu

“Soc molt feliç. He trobat a faltar molt tot això. Sé que hi ha competència, però això sempre és positiu. Sé el futbol que tinc a dins i intentaré ajudar amb tot el que pugui. Vull aportar el màxim i vull guanyar títols.” Juny del 2014. Ha plogut molt des d’aquelles últimes declaracions de Gerard Deulofeu als mitjans de comunicació oficials del FC Barcelona. Eren paraules d’un Gerard, d’aleshores només 20 anys, amb ganes de menjar-se el món i content per tornar a vestir de blaugrana després d’un any de fogueig en la Premier sota la tutela de Robert Martínez. Però tota aquella il·lusió del fill pròdig pel seu retorn a casa va durar poques setmanes. A mitjan d’agost es confirmava una nova cessió al Sevilla i així s’allunyava de nou el seu desig de triomfar al Barça. Rafinha es va quedar, Deulofeu va marxar. Un vist i no vist.

D’aquell fosc capítol, del qual encara avui dia no ha transcendit realment què va succeir per tal que Deulofeu no acabés formant part del nou projecte de Luis Enrique, han passat ja tres anys. Des de llavors, pas pel Sánchez Pizjuán, un altre any i mig a Goodison Park i mitja temporada senzillament meravellosa a San Siro, útil per seduir un Julen Lopetegui, que sempre l’ha tingut present. Triple experiència a primera divisió, la Premier League i la Serie A per madurar com a futbolista.

Després de 28 partits i 4 gols en aquell Sevilla d’Unai Emery, després de 48 partits i 4 gols en una temporada i mitja a l’Everton i després de 18 partits i 3 gols al Milan en els últims cinc mesos, Deulofeu està al davant de la seva gran decisió. Molts pètals té la margarita. Tornar a Anglaterra, seguir a Milà o apostar per triomfar al club del qual va haver de marxar fa tres anys sense tenir ni tan sols l’oportunitat de demostrar res.

El Barça ja ha comunicat a l’Everton que vol el futbolista i ha decidit executar l’opció de recompra i pagar els 12 milions d’euros –el termini expirava el 30 de juny–. Davant la indecisió del jugador, el club ha decidit tirar pel dret i apostar pel seu retorn i ara la gran decisió del Barça és apostar per ell en el nou projecte esportiu o vendre’l sempre per una oferta superior als 12 milions d’euros. Ernesto Valverde té decidit parlar personalment amb el jugador quan acabi l’europeu sub-21 de Polònia per exposar-li quin rol ocuparia al nou Barça, però el mateix Deulofeu també hi té molt a dir. Deulofeu no oblida. El que va succeir fa tres estius encara cou en l’ego del de Riuderenes.

Amics íntims de Deulofeu com el mateix Aleix Vidal i Denis Suárez ja han deixat entreveure repetides vegades les últimes setmanes els dubtes majúsculs del futbolista respecte a si jugar la carta Barça o no. I és que el mundial de Rússia de l’estiu que ve pesa, i molt, en la decisió. Deulofeu vol jugar el mundial del 2018, té la confiança de Lopetegui, però sap que per ser a Rússia ha de tenir minuts al club on vagi aquesta temporada. La marxa de Luis Enrique i l’arribada d’Ernesto Valverde juga a favor del seu retorn al Barça. També el seu desig etern de triomfar com a blaugrana. En contra, haver de conviure amb el trident i la proximitat de la cita mundialista.

Deulofeu tornarà al Barça per 12 milions d’euros. Però la pregunta és: torna per quedar-s’hi? Ja ho veurem. De talent i de condicions per jugar al primer equip en té, i de sobres. Té perfil Barça i a l’equip li aniria bé un extrem pur com ell. Però veurem si encaixa en la idea futbolística de Valverde i si mentalment està preparat i ha madurat tant per afrontar el repte. En parlem amb dos excompanys seus al Barça B, Oriol Rosell (propietat de l’Sporting de Portugal i cedit aquest últim curs al Belenenses) i Armando Lozano (a l’Elx les dues últimes temporades), i també amb l’entrenador i exjugador del FC Barcelona Víctor Muñoz.