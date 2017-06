La fiscalia accepta canviar la pena de presó per una multa

La fiscalia ha donat el vistiplau perquè la pena de 21 mesos de presó que va imposar l’Audiència de Barcelona a Leo Messi per haver defraudat 4,1 milions d’euros durant els exercicis 2007, 2008 i 2009 en no haver tributat a Espanya els ingressos (10,1 milions d’euros) percebuts per l’explotació dels seus drets d’imatge, sigui substituïda per una multa de 252.000 euros. D’aquesta manera, el ministeri públic no s’oposa al fet que se li suspengui l’entrada a presó, ja que no té antecedents. Segons fonts jurídiques, la fiscalia també es mostra favorable a la suspensió de pena de presó al pare de Leo, Jorge Messi, de quinze mesos. El Tribunal Suprem ja li va rebaixar la pena en sis mesos, per considerar-lo com a cooperador necessari d’aquests tres delictes contra la Hisenda pública. En el seu cas, la multa seria de 180.000 euros, el resultat, com en la que afecta el futbolista del Barça, sempre de la imposició de la quota màxima, de 400 euros diaris, per cada dia que han estat condemnats a presó.

Van ser els advocats de Leo Messi els que van demanar la substitució de la pena de presó per una multa, o subsidiàriament, la suspensió de la seva execució, ja que tant ell com el seu pare no tenen antecedents penals i la condemna era inferior a dos anys. Ara, després que el Tribunal Suprem confirmés el mes de maig la condemna, l’Audiència de Barcelona serà qui tindrà l’última paraula i qui haurà d’executar la sentència i decidir si canvia la pena de presó per una multa, o alternativament, si se li suspèn l’entrada a presó per aquesta falta d’antecedents i no haver estat condemnat a més de dos anys. En aquest sentit, i en el cas que la sala refusi la substitució de la pena de presó per una multa, la fiscalia ha manifestat que tampoc no s’oposa al fet que se’ls suspengui l’entrada de presó, per un període de tres anys en què no podrien tornar a ser condemnats, a risc d’entrar a presó per complir les dues penes.

La fiscalia accepta suspendre la pena a Leo Messi i al seu pare, tenint en compte que són “delinqüents primaris” i que, a banda de no tenir antecedents, van acceptar tornar a Hisenda els 4,1 milions d’euros defraudats, cosa que fa que no quedin quantitats pendents de pagament en concepte de responsabilitat civil.