Per molts gols, Leo

El 24 de juny de 1987 va néixer a Rosario (Argentina) Lionel Messi Cuccittini. Just avui fa 30 d’anys d’aquella data, gravada ja amb lletres d’or en la història del futbol.

Messi arriba a la trentena havent esgotat fa temps els adjectius per descriure la seva trajectòria. Buscar algun rècord històric relacionat amb el futbol i no veure el seu nom al capdavant ja és una quimera. I, més enllà de registres estratosfèrics, de gols impossibles, d’actuacions glorioses i d’innumerables títols, la col·lecció d’emocions i imatges icòniques que ja ha deixat sobre un camp de futbol amb la samarreta blaugrana és igual d’ingent. L’última, tot just el 23 d’abril passat, quan després de marcar en l’últim minut el gol de la victòria al Bernabéu es va treure la samarreta i la va exhibir en una imatge que no necessitava paraules: soc Leo Messi, soc el millor i tinc la voluntat de seguir sent-ho. I és que amb 30 anys i a punt de renovar fins als 34 amb el Barça, afronta l’etapa de maduresa futbolística encara amb moltes motivacions. Per començar, encetar un nou projecte amb Ernesto Valverde a la banqueta blaugrana.

“Leo no té fi.” Són paraules de Francisco, Lobo, Carrasco, que demostra devoció quan se li pregunta sobre l’astre argentí. Tampoc estalvien elogis Radomir Antic ni Àngel, Pitxi, Alonso, que coincideixen a l’hora de pronosticar que Messi encara té molts moments extraordinaris per regalar als aficionats del futbol. “Fa deu anys que rendeix al màxim temporada rere temporada i no dubto que seguirà en la línia de ser el millor”, exposa Alonso, mentre que Antic destaca “la capacitat que té de sorprendre cada dia”. “Potser amb el pas dels anys no tindrà tanta explosivitat, però durant els 90 minuts d’un partit sempre trobarà el moment per ser determinant”, afegeix.

En aquest sentit, el mestratge que té en totes les facetes del joc –marca, assisteix, desborda, organitza el joc...– afavoreix l’expectativa de gaudir d’un Messi en plenitud més enllà dels 30 anys. “Per la seva manera de veure futbol no tindrà limitacions encara. No veig que hagi de renunciar a res del seu joc”, comenta Antic. Alonso recorda que durant els últims cursos ja ha anat evolucionant: “Ha passat d’un paper més enfocat a fer la jugada i completar-la a ser un jugador que dona més assistències de gol. Jo crec que seguirà en la línia de ser més participatiu, endarrerint un pèl la seva posició, com ja ha anat fent els últims anys.” En el mateix sentit, Carrasco el defineix com a “molts jugadors en un”. “Quan cal elaborar, doncs es posa allà i sorprèn”, remarca.

El fet que Messi hagi estat més d’una dècada sobresortint en l’elit del futbol també porta a preguntar-se per la necessitat d’anar-lo dosificant. En aquest sentit, Carrasco destaca la capacitat que ja té el crac per regular els esforços: “Si mirem les estadístiques, hi ha partits que ha corregut tant com Ter Stegen. Ell sap perfectament dosificar-se. Però sí que caldrà quan hi hagi tres partits seguits de màxima exigència acumulats en deu o dotze dies. Llavors sí que caldrà dosificar-lo perquè estigui més fresc, no només de cames, sinó també de ment.”

I quines motivacions pot mantenir un jugador que ho ha guanyat i reguanyat tot? Aquí Antic destaca que, tot i el pas dels anys, Messi “continua disfrutant” en el seu hàbitat natural: un camp de futbol. Alonso subratlla que és un jugador “que no ha perdut la fam de guanyar títols”, sobretot els col·lectius, deixant de banda les distincions individuals. A més, li queda una única espina: no haver guanyat un mundial. Una qüestió que a l’Argentina fomenta un continu –i tediós– debat entre la seva figura i la de Diego Maradona. Per registres, però, ningú pot aguantar les comparacions amb Messi.

L’inici d’una nova etapa amb Ernesto Valverde a la banqueta blaugrana també suposa un nou repte per al millor futbolista del món. “L’arribada d’un nou entrenador sempre és una motivació per a un jugador, fins i tot per al millor, perquè li pot aportar idees noves i provar coses que abans no s’havien fet”, explica Alonso. Per la seva banda, Carrasco exposa que l’experiència adquirida per Valverde al llarg de la seva carrera com a tècnic li ha de permetre saber com tractar Messi, tant en l’aspecte futbolístic com en el personal: “El Txingurri segur que sabrà veure com s’adapta Leo i com el pot fer més feliç al camp. A partir d’aquí, posarà a disposició els esquemes de joc més adients.”