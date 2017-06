Paulinho confirma una oferta del Barça

La secretaria tècnica del Barça té molt clar que la prioritat aquest estiu és aconseguir incorporar a les files blaugrana Marco Verratti. Robert Fernández té entre cella i cella fitxar l’italià, però per aconseguir-ho primer haurà de superar la negativa constant de Nasser al-Khelaifi a negociar. Malgrat centrar tots els esforços a convèncer el PSG a seure a la taula, la feina a can Barça no s’atura. A banda del de l’italià, hi ha diversos noms que ronden per l’entorn del Barça, i ahir en va sorgir un de nou. Des del Brasil ha començat a sonar un nom nou, i el més curiós del cas és que la notícia ha sortit, directament, de la boca del gran protagonista. En una entrevista a Globoesporte, Paulinho va explicar que el Barça ha preguntat per ell. El migcampista brasiler, actualment al Guangzhou Evergrande xinès, va assegurar que el seu representant coneix l’interès del club blaugrana de primera mà. “Hi ha hagut un contacte amb el meu represent, i hi ha hagut una oferta”, va confirmar el brasiler, que se sent afalagat per l’interès blaugrana: “Estic molt content per l’interès d’un gran club com el Barça. És una cosa que no té preu. No tinc un termini per respondre. Parlo cada dia amb el meu representant. Però seran el Barça i el meu club els que s’hauran de posar d’acord.”

En la conversa amb Globoesporte, el futbolista del Guangzhou, on juga des de la temporada 2015/16, afegeix que malgrat l’oferta del conjunt d’Ernesto Valverde, no té clar si tornar a Europa o quedar-se a la Xina. “Estic en un molt bon moment de la meva vida i de la meva carrera, i és difícil decidir. He de valorar moltes coses per prendre la decisió. Primer, perquè la meva dona i jo estem molt a gust a la Xina. Ens agrada el lloc, la gent... I segon, perquè esportivament lluito pels títols, com la Champions asiàtica”, assegura el migcampista brasiler, que està en plena temporada amb el seu equip.

Del Tottenham a la Xina

Paulinho viu actualment la segona temporada en la superlliga xinesa, on va arribar després de dos cursos al Tottenham anglès, on va disputar 86 partits i va marcar 13 gols. Actualment, el Guangzhou Evergrande està jugant la superlliga, de la qual és líder. El migcampista brasiler va marxar a la Xina l’estiu del 2015, i a finals d’aquell mateix any es va enfrontar amb el Barça de Luis Enrique, llavors vigent campió d’Europa, en les semifinals del mundial de clubs. En aquell partit, que va guanyar el Barça 3-0, Paulinho va ser titular.