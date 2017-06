Un pas endavant obligat

#“Estem contents i satisfets dels fitxatges que vam fer la temporada passada, perquè pensem que aquest any faran un pas molt important en les seves carreres.” D’aquesta manera, en una entrevista a la Revista Barça d’aquest mes, el secretari tècnic blaugrana, Robert Fernández, manifestava la seva total confiança i el seu optimisme a l’hora de veure aquesta temporada vinent una millor versió de les sis incorporacions fetes l’estiu passat, que, en general, no van acabar de rendir al nivell esperat ni de ser importants durant l’últim curs.

Més de 120 milions d’euros (variables a banda) es va gastar no fa encara ni un any el Barça en les contractacions de Jasper Cillessen, Lucas Digne, Samuel Umtiti, André Gomes, Denis Suárez i Paco Alcácer. De tots sis, però, només el central francès va complir amb les expectatives –de fet, es pot dir que fins i tot les va superar–, mentre que la resta van tenir un rendiment més aviat discret en el global de la temporada, encara que amb casos força diferents entre ells, ja que no tots van tenir tampoc el mateix protagonisme. No s’ha d’oblidar, però, que es tracta encara de jugadors molt joves, amb un ampli marge de millora. Cillessen de fet, que té 28 anys, és l’únic que supera els 25 anys. Els altres cinc, tots ells, tenen ara mateix tan sols 23 anys.

Tret que hi hagi alguna sorpresa, cap d’ells abandonarà el club aquest estiu, com ja es dedueix de les paraules del mateix Robert, però també de les d’alguns dels mateixos jugadors en qüestió. Sense anar més lluny, Denis Suárez, que després de brillar amb llum pròpia en el triomf de divendres de la selecció espanyola sub-21 en l’últim partit de la fase de grups de l’europeu que s’està disputant a Polònia –va marcar l’únic gol del partit contra Sèrbia– va manifestar que es queda al Barça “al cent per cent”, a més de revelar que tornarà a la feina “abans de temps”, retallant així les seves vacances, cosa que li permetrà participar en la gira dels Estats Units, on podrà començar a intentar convèncer Ernesto Valverde que pot ser important en el Barça de la temporada vinent.

Més enllà de les paraules, però, els fets també demostren fins a quin punt la creença que la que serà la segona temporada al Barça dels jugadors que van aterrar al Camp Nou l’estiu passat pot ser la bona. Així s’explica que el club blaugrana hagi arribat a refusar ofertes de fins a 35 milions d’euros per André Gomes –la mateixa quantitat que es va pagar per ell al València– i se l’hagi declarat ja intransferible, tot i ser un dels jugadors pels quals realment es podria fer bona caixa per intentar abordar les operacions que estan en marxa, com les de Marco Verratti i Héctor Bellerín, que en cas d’acabar concretant-se, haurà de ser pagant sumes gairebé astronòmiques. En aquest sentit, que el Barça, almenys de moment, només tingui l’objectiu de reforçar-se amb un migcampista, un lateral dret i un extrem, també assegura a priori la continuïtat de les altres incorporacions fetes la temporada passada, com són els casos de Cillessen, Digne i Paco Alcácer, tret que arribés una oferta impossible de refusar per alguns d’ells, un escenari, si més no, poc probable. El curs vinent, doncs, tindran una segona oportunitat i l’estímul d’estar a les ordres d’un nou entrenador per intentar demostrar la seva vàlua i guanyar-se un rol més important del que han tingut fins ara.