Ter Stegen esprem la temporada

El 28 d’agost passat, Marc-André ter Stegen va disputar el primer partit oficial de la temporada coincidint amb un Athletic-Barça de la segona jornada de lliga (0-1). Ahir, gairebé deu mesos després d’aquella visita, l’alemany es va encarregar de defensar la porteria de la seva selecció en el duel contra el Camerun de la copa Confederacions (3-1). Va ser la seva 50a actuació del curs en partit oficial, entre lliga (36), Champions (9), copa (1) i la mannschaft (4). I el compte encara no s’ha acabat, ja que el combinat alemany continua endavant en el torneig.

L’absència per lesió de Manuel Neuer, així com la decisió del seleccionador alemany, Joachim Löw, de fer una convocatòria en clau de futur, ha propiciat que Ter Stegen tingui un paper actiu en la Confederacions. A hores d’ara acumula dues titularitats per una de Bernd Leno, amb qui manté una intensa rivalitat esportiva per ser l’escollit com a futur hereu de Neuer a la porteria del combinat alemany. I en aquesta cursa, els galons que ha adquirit amb el Barça suposen el millor aval. Fins a 3.240 minuts ha acumulat en 36 actuacions en l’última lliga –totes com a titular–; uns registres fins i tot superiors a les seves últimes temporades al seu club d’origen, el Borussia Mönchengladbach. Si s’afegeixen els duels que ha disputat en la Champions (9) i en la copa (1), la xifra de minuts jugats s’eleva per sobre dels 4.140. Més que qualsevol altre company de la plantilla blaugrana.

Els números són prou eloqüents que, amb 25 anys, Ter Stegen ha assolit el protagonisme sota els pals que desitjava des que va fitxar pel Barça l’estiu del 2014. Durant els dos anys següents, la coexistència amb Claudio Bravo va limitar les seves actuacions en la Champions i la copa, mentre que la lliga es reservava per al xilè. Com a conseqüència, durant el seu primer curs com a blaugrana (2014/15) va participar en 21 partits, i 25 el següent (2015/16). Una presència insuficient per satisfer les ànsies de Ter Stegen de ser el primer referent a la porteria.

El traspàs de Bravo al City l’estiu passat va confirmar l’aposta del Barça pel porter alemany, que amb 33 gols encaixats en la lliga ha quedat segon en el trofeu Zamora, rere Jan Oblak (21). La regularitat mostrada també va empènyer a final de maig la renovació amb el Barça fins a juny de 2022 i ha contribuït al fet que el seu prestigi, més enllà de la lliga espanyola, també hagi crescut. Ara, la copa Confederacions suposa un bon aparador a l’hora de fer el pas següent en la seva carrera: erigir-se en el futur porter titular de la mannschaft. Tot i que Löw va escollir Leno en l’estrena en el torneig contra Austràlia, Ter Stegen ha agafat el relleu en els dos duels posteriors, contra Xile (1-1) i el Camerun (3-1). Ahir, contra el conjunt africà, va destacar amb una vistosa aturada, tot i que en l’acció del gol encaixat es va contagiar de la passivitat general de la defensa alemanya.