Els ingressos per drets televisius també s’apujaran en uns 6 milions

Més que un ascens. Així es com es pot considerar la fita que va aconseguir ahir el Barça B, que després de dos anys a segona divisió B, torna a la categoria de plata. Per a tota l’estructura esportiva del club, es tracta d’un ascens estratègic, ja que ha de servir per facilitar el procés que ha de permetre fer pujar jugadors del futbol formatiu al futbol professional. Per assolir aquest objectiu prioritari de tornar a segona A, el club ha posat tota la carn a la graella i no ha escatimat en despeses ni tampoc en la contractació de jugadors amb experiència, perquè el desitjat ascens no s’escapés. Els beneficis, bé s’ho valien.

Jugar a segona A també repercutirà econòmicament de manera positiva, ja que de no ingressar gairebé res en concepte de drets televisius, la temporada que ve la quantitat augmentarà en uns 6 milions d’euros. No deixa de ser un valor afegit al que de debò es pretén tenint el filial a segona A. Sempre amb l’objectiu final de facilitar aquest trànsit des de les categories inferiors amb destinació final al primer equip, l’ascens de categoria també ha de permetre solucionar altres temes clau referents al futbol formatiu blaugrana. D’entrada, evitar, o si més no minimitzar, la fuga d’alguns joves talents, com ha passat amb Mboula. Econòmicament, el Barça ja fa temps que va decidir no competir amb les ofertes milionàries que molts cops reben els jugadors del planter, però amb el filial a segona A pot oferir un atractiu en l’aspecte esportiu abans de fer el salt al primer equip que altres clubs no tenen. I és que el fet de poder jugar a segona A, més similar a primera que no a segona B, pot fer que molts jugadors s’ho pensin abans de decidir marxar, ja que no hi ha dubte que facilita les coses de cara a pujar al primer equip, ja que no existix tanta diferència entre categories. El cas del tercer porter del primer equip, que serà el del filial, n’és un exemple. A més, també s’evitarà haver de cedir alguns jugadors als que la segona B ja els queda petita i que, en canvi, a segona A poden continuar progressant, alhora que també ho faran en un bon aparador que els pot ser profitós de cara a un futur, si no poden pujar al primer equip.

D’altra banda, una de les apostes de la secretaria tècnica blaugrana en l’aspecte formatiu professional en els últims anys ha estat incorporar jugadors amb gran projecció procedents d’altres mercats, principalment el sud-americà, i que abans de fer un hipotètic salt al primer equip es foguegin al filial. És el cas de Marlon Santos. A segona B, el brasiler ha pogut demostrar la seva qualitat, però no hi ha dubte que la segona A és un banc de proves molt més adequat per veure si un fitxatge té fusta per al primer equip o no. Tampoc no s’ha d’oblidar que a mitjan del curs 2018/19 està previst que s’inauguri el nou miniestadi, l’estadi Johan Cruyff. La millor manera serà fer-ho amb el Barça B jugant a segona divisió A, on es trobarà amb només un altre equip filial, el del Sevilla.