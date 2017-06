Infinita paciència i molts milions

Marco Verratti i Héctor Bellerín. Aquests són els dos grans objectius del FC Barcelona de cara a reforçar l’equip d’Ernesto Valverde. Són dos jugadors indiscutibles, amb capacitats per erigir-se com a titulars des del primer dia, que és el que busca el Barça en aquest mercat estival. Ja no és l’hora de dotar l’equip d’un millor fons d’armari, sinó d’incorporar jugadors que puguin o optin a discutir el lloc a qualsevol dels jugadors actuals, per molt nom o pes que tinguin al grup.

Les dues operacions, però, són extremadament difícils de dur a terme, perquè exigeixen molta paciència, capacitat negociadora i una ingent quantitat de milions d’euros per oferir als clubs d’origen. Això fa que tot es desenvolupi a un ritme molt lent i sense tenir la certesa de si al final s’acabarà a bon port. En el cas de Verratti, el PSG ja sap per boca del seu representant, Donato Di Campli, que no vol seguir a París –ha refusat la renovació a raó de 12 milions anuals– i el mateix jugador està donant senyals que vol vestir de blaugrana. El problema és que el PSG no el vol vendre i si es veu obligat a fer-ho perquè el jugador es declara en rebel·lia la xifra podria estar al voltant dels 90 milions d’euros. Els parisencs tornen als entrenaments el dia 4 de juliol, i a Verratti li agradaria tenir el seu futur una mica més perfilat. El Barça ha de moure fitxa, un pas que també li reclama el jugador per seguir pressionant.

I no només treballa en aquesta operació, sinó que també ho està fent en l’alternativa al migcampista italià. El seu nom és Paulinho, el brasiler del Guangzhou Evergrande, que entrena Luis Felipe Scolari. Va ser el mateix jugador qui va revelar que el Barça havia contactat amb el seu agent, un extrem que des de les oficines d’Arístides Maillol no han negat. Té contracte amb l’equip xinès i la seva clàusula de rescissió és de 40 milions, una xifra que el Barça no està disposat a pagar de cap manera. Scolari, però, ja ha dit públicament que no creia que el Guangzhou vulgui negociar una rebaixa perquè no té cap necessitat de desprendre’s del jugador, fonamental per a l’equip.

Pel que fa al lateral, Bellerín és l’home escollit, però la seva participació en l’europeu sub-21 ha deixat en stand by qualsevol moviment que pugui descentrar el futbolista d’aquesta competició. De fet, Bellerín ha estat molt clar sobre el seu futur. Està a gust a l’Arsenal, però veu amb molt bons ulls la possibilitat de tornar al club on es va formar i participar en la Champions. Ara bé, també té molt clar que no pensa fer res que pugui molestar el club londinenc i espera, com Verratti, que el Barça plantegi oficialment una oferta de traspàs a l’Arsenal, que no està gaire predisposat a deixar-lo marxar per una quantitat inferior als 40 milions d’euros. I ja se sap que aquest club acostuma a fer bons negocis quan es tracta de traspassar algun jugador al Barça, que haurà de buscar fórmules imaginatives entre fix i variables per satisfer els desitjos dels anglesos.

Pel que fa l’extrem, el Barça activarà l’opció de recompra de 12 milions per Deulofeu, però no és clar que segueixi si Ernesto Valverde no li dona garanties de minuts. Demebélé, la primera opció, és caríssima –el Dortmund en demana 90 milions– i per si això fos poc el PSG també pensa en ell.