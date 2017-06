Diversos fronts oberts de tot tipus i preus

Arda Turan i Jérémy Mathieu de la plantilla de la temporada passada, més els cedits que han de tornar a la disciplina blaugrana i amb qui no es compta –Cristian Tello, Munir el Haddadi, Thomas Vermaelen i Douglas Pereira– formen la llista de jugadors que estan en l’aparador i amb un futur lluny del Camp Nou. Pel que fa a Samper, està previst que comenci la pretemporada a les ordres de Valverde.

L’objectiu és fer una bona caixa per afrontar l’alta despesa que han de suposar els fitxatges previstos, tot i que el club és conscient que per algun d’aquests jugadors difícilment podrà obtenir res pel seu traspàs.

Mathieu i Tello són els jugadors que estan més a prop d’abandonar la nau blaugrana, encara que la seva sortida no s’acaba de concretar. El defensa francès, que acaba contracte el 2018 i que ja té 33 anys, estava molt a prop d’arribar a un acord amb l’Sporting Clube de Portugal, però el Barça encara no ha fet la rescissió de contracte. En tot cas, és improbable que el conjunt blaugrana pugui ingressar alguna quantitat per ell i tot fa preveure que marxarà amb la carta de llibertat. Pel que fa a l’extrem sabadellenc, avui pot ser un dia clau per desencallar la seva situació, ja que hi ha prevista una reunió entre el Betis i el seu agent, Josep Maria Orobitg. El vicepresident esportiu del conjunt andalús, Serra Ferrer, ha arribat a un acord amb el jugador, però el Barça vol entre 10 i 12 milions per ell. Una xifra que s’allunya del que està disposat a pagar el Betis, que demanaria un esforç econòmic a Tello perquè es rebaixi la fitxa i el global de l’operació sigui viable. En tot cas, també hi ha altres clubs interessats en el jugador, com el València i el Zenit. El conjunt rus, de fet, també aposta fort per Munir, i la setmana passada es va arribar a parlar d’una possible oferta propera als 20 milions d’euros, que és el que pretén obtenir el Barça pel davanter hispanomarroquí, un cop s’ha de reincorporar a la disciplina blaugrana acabada la cessió al València. Pel que fa a un altre jugador que ha estat a préstec aquest curs passat en un altre equip, Douglas, i tot i que no ha fet un mal paper a l’Sporting, el Barça ja es fa a la idea que difícilment el podrà vendre, cosa que fa que l’opció més probable sigui una altra cessió. Faltarà veure si aquest cop, a diferència del que va passar l’any passat amb el conjunt asturià, el Barça se’n pot estalviar la fitxa. Menys complicat, encara que tampoc s’entreveu fàcil, serà col·locar Vermaelen. El belga no ha tingut el protagonisme esperat a la Roma, on ha estat cedit l’últim curs, encara que no ha tingut tants problemes amb les lesions. Amb 31 anys, encara té dues temporades més de contracte amb el Barça, que confia que les seves ganes de tenir minuts de cara al mundial de Rússia, facin més factible el seu adeu. El Torino és un dels equips on podria marxar, ja fos cedit, o més difícilment, traspassat.

Si hi ha, però, un jugador amb qui el Barça espera fer una venda milionària és Arda Turan. Fa dos anys, encara afectat per la sanció de la FIFA i en ple procés electoral, el club va pagar 34 milions d’euros (més 7 en variables) pel turc i ara confia recuperar bona part d’aquella inversió. L’Arsenal i l’Inter de Milà són alguns dels clubs que han sonat amb força com a possibles destins i ara s’hi ha sumat el Besiktas, que, segons el diari turc Miliyet, està disposat a fer una oferta de 30 milions d’euros pel migcampista de 30 anys. Més enllà de tots aquests jugadors, tampoc es pot descartar alguna altra sortida, si arriba una oferta impossible de refusar.