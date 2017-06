Mercat paralitzat

L’equip tornarà a la feina d’aquí a quinze dies i el 19 de juliol marxarà als EUA

El Barça fa temps que treballa en la planificació de la plantilla de la temporada que ve, clau després que el curs passat es veiessin algunes de les mancances que hi ha ara mateix a l’equip, però quan falten tres dies perquè s’acabi el mes de juny i només dues setmanes abans de començar la pretemporada a les ordres del nou entrenador, Ernesto Valverde –la data fixada per tornar a la feina és el 12 de juliol–, el mercat blaugrana es manté sense novetats pel que fa a moviments, ni d’entrades ni de sortides. L’única operació ja tancada és la decisió d’executar la clàusula de recompra de 12 milions d’euros per Gerard Deulofeu, que acaba el 30 de juny, tot i que tampoc és segur què passarà amb el de Riudarenes, si es quedarà al club o si tornarà a ser traspassat. Pel que fa a la resta, de moment, no s’ha tancat ni cap fitxatge ni tampoc cap sortida, ni dels jugadors amb què no es compta i es vol vendre o deixar marxar per alleugerir la massa salarial, ni tampoc dels que tornen cedits i tampoc no vestiran de blaugrana el curs vinent.

Encara queden molts dies, però sembla complicat, doncs, que el 19 de juliol, que és quan l’equip marxa a la gira dels Estats Units, la plantilla estigui ja tancada. Entre altres coses, perquè el Barça està topant amb moltes dificultats en el mercat, sobretot, pel que fa a les opcions prioritàries que pretén per reforçar el mig del camp i el lateral dret. Ni l’Arsenal ni el PSG es volen desprendre de Bellerín ni de Verratti, respectivament, que són les primeres opcions del club blaugrana per reforçar aquestes dues posicions en qüestió, i tot fa preveure que el tema anirà per llarg. El que és segur és que són operacions que si finalment s’acaben concretant, implicaran unes xifres gairebé de rècord, cosa que obliga també a avançar les negociacions pel que fa a les vendes i a intentar fer el màxim de caixa possible perquè els números quadrin. Alguns dels altres grans clubs europeus estan pagant xifres astronòmiques per jugadors menys contrastats i amb el Barça tampoc no hi haurà excepcions.