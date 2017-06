Avui podrien haver-hi novetats pel futur de Tello

Avui hi podria haver novetats sobre el futur de Cristian Tello, un jugador que no entra en els plans del Barça de cara a la temporada que ve i a qui se li està buscant una sortida. I aquesta no necessàriament ha de ser el Betis, perquè el fitxatge pel club verd-i-blanc no està ni de bon tros tan avançat com preveien a Sevilla. Hi ha hagut força entrebancs per tancar una operació que interessa, i molt, el conjunt verd-i-blanc, que veu en l’extrem de Sabadell una peça que encaixaria a la perfecció a l’equip que a partir de la temporada vinent entrenarà Quique Setién. A la capital andalusa s’havia especulat que avui hi hauria una reunió gairebé decisiva entre representants del Betis i Josep Maria Orobitg, l’agent del jugador, però finalment no es va celebrar.

Els dos principals problemes amb què es troba el Betis són econòmics. Perquè el que està oferint tant al Barça com a Tello no acaba de convèncer cap de les dues parts. El club blaugrana també necessita fer caixa perquè ha d’acudir a un mercat inflacionista i les peces prioritàries que vol són extremadament cares. Necessita recollir el màxim de diners possible amb els jugadors amb qui no compta. A més, Tello segueix sent un jugador molt jove, de només 25 anys. El Betis, de moment, sembla que està disposat a oferir uns 5 milions d’euros pel sabadellenc, una quantitat insuficient per al Barça, que en vol entre 10 i 12 milions, una rebaixa respecte als 15 de la clàusula de rescissió.

Però és que, a més, hi ha l’entrebanc de posar-se d’acord econòmicament amb Cristian Tello. El seu salari al Barça és elevat i la primera oferta del Betis no acaba de satisfer del tot el jugador, que tampoc té gaire pressa per definir el seu futur perquè li queda un any més de contracte amb el Barça i perquè té altres ofertes importants d’equips europeus, un dels quals francès, i també dos conjunts de la lliga russa (Zenit). A l’hora de definir el futur de Tello tothom té urgències menys el principal protagonista. L’elevada nòmina de Tello és un entrebanc, sobretot per als equips de la lliga que s’han interessat per ell, com el València.

La Fiorentina s’hauria quedat en propietat Cristian Tello perquè estava satisfeta amb el rendiment del jugador, però no vol pagar la quantitat exigida pel Barça, que en el seu cas serien uns 8 milions. L’extrem sabadellenc també estava molt a gust a Florència. La temporada passada va participar en 36 partits de lliga –22 com a titular– i va marcar quatre gols. Aquesta opció, però, està descartada.