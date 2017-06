Eric Garcia tria el Manchester City per seguir creixent

El planter del Barça no està passant el seu millor estiu, i això que tot just fa un mes que han acabat les temporades dels equips inferiors. Encara no s’ha arribat al mes de juliol i els responsables del planter blaugrana ja han vist com algunes perles prefereixen provar sort lluny de Sant Joan Despí. I és que després de l’adeu de Jordi Mboula, exdavanter del juvenil A del Barça que fa una setmana va oficialitzar el seu fitxatge pel Mònaco, el planter blaugrana veu com una altra joia se li escapa. Eric Garcia, central del cadet A, té decidit abandonar el Barça i fitxar pel Manchester City. El defensa del planter ja va comunicar fa setmanes al club blaugrana que no renovaria el seu contracte i van començar els rumors sobre el seu possible destí. Des del primer moment, el Manchester City es va plantejar com l’opció més plausible, i malgrat que el Barça ha intentat fins a l’últim moment convèncer el futbolista, la seva família i els seus representants perquè canviessin d’opinió, ara ja dona per fet l’adeu d’una de les seves perles. De fet, els responsables del futbol formatiu del Barça confiaven tant en ell que havien arribat a oferir-li contracte amb el juvenil A, però el projecte del City ha acabat seduint més Eric Garcia, a qui es veia com un dels més ferms candidats a formar part, en un futur, del primer equip del Barça.

El jove central ha trobat l’atractiu de l’oferta tant en l’aspecte esportiu com en l’econòmic, perquè el seu pas al club anglès suposarà al jove futbolista ingressar un milió d’euros en les tres temporades per les quals signarà. El vessant més esportiu, però, també ha tingut molt de pes en la decisió d’Eric Garcia i la seva família, i és que, malgrat que l’encara blaugrana formarà part de les categories inferiors del Manchester City, Txiki Begiristain, director esportiu dels citizen, li ha promès que es podrà entrenar amb el primer equip, dirigit per Pep Guardiola, en la que serà la seva segona temporada a Anglaterra, la 2018/19.

Malgrat el cop que suposa perdre un dels futbolistes amb més qualitat del futbol de base i una de les apostes més fermes de la Masia, el Barça cobrarà 1,7 milions d’euros pel traspàs d’Eric Garcia, una de les peces clau de la temporada del cadet A, de Franc Artiga. El traspàs es farà oficial molt aviat, i Eric Garcia, campió d’Europa sub-17 al maig amb la selecció espanyola, deixarà el club blaugrana, al qual va arribar a través de la FCBEscola.