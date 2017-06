Hora de decidir

El 4 de juliol s’apropa. Dimarts que ve és el dia marcat perquè la plantilla del PSG es reincorpori a la feina i un dia clau en l’esdevenir del mercat en clau blaugrana. Per fi es podrà veure si els rumors que assenyalen que Marco Verratti s’hauria arribat a plantejar no presentar-se als entrenaments amb el conjunt parisenc, per forçar així la seva possible marxa al Barça, acaben sent una realitat o només fum d’estiu. El cas és que més enllà de veure quina serà finalment la posició del migcampista italià de 24 anys, que és la prioritat del conjunt blaugrana per reforçar el mig del camp, una de les posicions on hi haurà novetats la temporada que ve, el Barça també està obligat a moure fitxa per intentar desbloquejar una situació que avui dia, està totalment aturada davant de la negativa del PSG a vendre.

Verratti ja ha fet més d’una picada d’ullet al Barça i no ha amagat amb els seus gestos de complicitat que per ell seria un somni complert poder jugar al costat de Leo Messi, Neymar Júnior i Luis Suárez, però el club blaugrana, com li ha passat sempre que ha negociat per un jugador del conjunt parisenc –ho ha comprovat en els últims anys amb Marquinhos i amb Thiago Silva, i diversos cops– està topant amb un mur. El missatge del president del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, és ben clar: Verratti no està en venda. L’estiu, però, és llarg i depenent del que faci el jugador, la posició adoptada al Parc dels Prínceps pot anar variant. Alhora, però, Verratti també espera que es produeixi algun moviment per part del club blaugrana. Fins ara, i davant la negativa del PSG, no s’ha arribat a parlar de xifres, però el que és clar és que si el Barça el vol acabar fitxant, s’haurà de gratar fort la butxaca. Davant d’això, una primera oferta concreta i alhora realista que pugui fer que el conjunt parisenc, com a mínim, s’ho comenci a repensar, també serviria per no deixar el jugador entre l’espasa i la paret.

Tot el que no sigui avançar abans del 4 de juliol, obligarà Verratti a declarar-se en rebel·lia o, per contra, a incorporar-se per treballar com si res a les ordres d’Unai Emery i optar així per la paciència, en espera que amb el pas de les setmanes es pugui produir un canvi en les negociacions. Si l’opció escollida, però, és la primera i el futbolista italià fa el que molts pocs futbolistes s’atreveixen a fer, declarar la guerra al seu actual equip, sembla complicat que el PSG l’acabi podent retenir, encara que buscarà obtenir igualment una venda milionària per una de les seves estrelles, cosa que li permetria afrontar també amb més garanties –no s’ha d’oblidar tampoc el fair play financer– els plans amb què pretén reforçar totes les línies de l’equip. I és que segons publicava ahir el diari Le Parisien, en la llista que mou el PSG hi ha els noms del porter del Milan Donnarumma, del lateral esquerre del Dortmund Guerreiro, del migcampista del Mònaco Fabinho i del davanter, també del conjunt monegasc, Mbappé. Quatre operacions que juntes, no baixarien dels 200 milions d’euros. Qualsevol moviment pot acabar precipitant la resta.