Deulofeu torna a ser blaugrana, de moment

Punt final al primer episodi d’un dels serials de l’estiu a can Barça en relació amb el mercat de fitxatges. Fa mesos que el Barça parla obertament –ho va fer el secretari tècnic Robert Fernández abans que acabés la lliga– de la voluntat de recuperar Gerard Deulofeu aquest estiu, però els dubtes del futbolista de Riudarenes han allargat la primera incògnita fins ahir. I és que ahir el Barça va anunciar oficialment que exercia l’opció de recompra del jugador –era l’últim dia per fer-ho– i va tancar així el primer episodi, però no va resoldre el misteri sobre el futur de Deulofeu. El futbolista va ser traspassat a l’Everton l’estiu del 2015, però el club blaugrana es va curar en salut i va incloure una opció de recompra per 12 milions d’euros, la qual farà efectiva en els propers dies. D’aquesta manera, Deulofeu, de 23 anys, torna al Barça, amb un contracte fins al juny del 2019. Ara el dubte és si ho fa per quedar-se al club o no.

La idea del Barça és, des de fa temps, que l’extrem de Riudarenes es quedi. El mercat no està farcit precisament d’extrems i el conjunt blaugrana vol disposar d’aquesta peça, però el futbolista vol progressar, ara que ha trobat la continuïtat, i no es vol quedar al Camp Nou si això ha de suposar un fre al seu creixement. Una conversa entre el català i Ernesto Valverde serà clau perquè Deulofeu sàpiga exactament què l’espera si es queda al Barça la temporada que ve. El 2018 és any de mundial i Deulofeu sap que el seleccionador espanyol, Julen Lopetegui, compta amb ell per anar a Rússia sempre que tingui minuts durant la temporada vinent. L’objectiu és mantenir el ritme amb què va acabar la temporada passada, sent un fix per al Milan, on va jugar la segona meitat del curs. Ell és conscient que a can Barça, la davantera té tres ocupants clars –Messi, Suárez i Neymar– i no està disposat a deixar que la presència del trident li barri el pas cap al mundial de Rússia. Per això, si creu que no jugarà tant com vol, no tindrà inconvenient a demanar una sortida per buscar-se la vida, com ha fet anteriorment.

