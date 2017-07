Leo i Antonella es donen el “sí, vull” envoltats d’amics

Leo Messi i Antonella Roccuzzo van viure, la matinada de divendres a dissabte un dels dies més especials de les seves vides juntament amb el naixement dels seus dos fills, Thiago i Mateo. Els dos argentins van contraure matrimoni a Rosario, la ciutat natal de tots dos, després de molts anys de relació, i ho van fer envoltats d’amics i família en un esdeveniment que va revolucionar l’Argentina en general i Rosario en particular. Vestits, ell amb un vestit negre Armani i ella amb un vestit de tall de sirena de Rosa Clarà, van ser el centre d’atenció, i van compartir la vetllada amb la seva gent més estimada. Els testimonis de l’enllaç civil van ser els germans dels nuvis: Rodrigo, Matías i María Sol, per part del futbolista, i Carla i Paula, per part de la seva dona. A més dels pares i altres familiars, els dos fills de la parella no només van ser presents al casament, sinó que van estar amb els nuvis a l’altar durant la cerimònia. De fet, Thiago, de quatre anys, hi va tenir un paper principal, i és que va ser l’encarregat de dur les aliances als nuvis.

Leo i Antonella van tenir una llarga llista de convidats al seu casament, al qual van assistir moltíssimes personalitats del món del futbol. El Barça va estar representat per diversos jugadors, els més propers a Messi i, per descomptat, no hi van faltar els membres del trident. Luis Suárez va anar acompanyat per la seva dona, Sofía Balbi, mentre que Neymar va arribar a la cerimònia acompanyat de Dani Alves, exjugador del Barça i gran amic de l’astre argentí. Sergio Busquets, Jordi Alba, Javier Mascherano i Gerard Piqué, i exblaugrana com ara Xavi Hernández, Cesc Fàbregas, Carles Puyol, Gabi Milito, José Manuel Pinto i Samuel Eto’o, tots acompanyats de les seves parelles, amb les quals els nuvis tenen una gran relació, també van assistir a la boda. L’exdirectiu blaugrana Alejandro Echevarría, l’assistent de jugadors Pepe Costa i el fisioterapeuta Juanjo Brau també van ser a l’enllaç. Companys de selecció de Messi com ara Higuaín, Di María, Zabaleta, Lavezzi i el seu gran amic Kun Agüero, i el tennista Guillermo Coria també van acompanyar els nuvis en el seu gran dia.

Ara el nou matrimoni gaudirà del viatge de noces al Carib abans que Messi s’hagi d’incorporar a la pretemporada del Barça, el 14 de juliol. Algunes informacions afirmen, però, que abans el jugador podria passar per Barcelona a signar la seva renovació amb el Barça.