Empipats amb TV3 per “condicionar”

EL FC Barcelona està molest i dolgut amb Televisió de Catalunya, i el vicepresident responsable de l’àrea social va ser l’encarregat d’explicar els motius d’aquest estat d’ànim. Tot va néixer al migdia, quan TV3 va explicar que el club havia venut entrades alliberades a través del sistema del seient lliure en un paquet anomenat VIP Experience multiplicant el preu final i sense informar el soci abonat titular del seient utilitzat. El sistema del seient lliure estableix que el Barça ha de repartir entre el preu pel qual ven l’entrada –després de restar-li el 21% d’IVA i el 10% de despeses de gestió– a parts iguals entre el soci titular de l’abonament i el club, fins a un màxim del 95% del que el soci paga per l’abonament en qüestió. Segons TV3, això no es va complir en determinats partits ja que els preus de les VIP Experience han arribat, algunes vegades, fins a 1.500 euros.

“Lamentem que un mitjà públic com TV3 hagi condicionat l’opinió dels socis sense contrastar la informació amb els responsables del club”, va dir només de començar la roda de premsa Jordi Cardoner, que va assegurar que “el preu referenciat de l’entrada a contrastar amb la venda del seient lliure és el preu de venda al públic (PVP)”, i que la VIP Experience “és un paquet on, a més de l’entrada, hi ha un servei de càtering, hostesses, pàrquing VIP...” “Aquests serveis tenen un cost addicional que surt de l’oferta i la demanda, perquè hi ha gent disposada a pagar aquest preu”, va dir Cardoner, que va insistir que “el benefici és important i el repartim entre tots els socis”. De fet, el vicepresident va dir que aquesta pràctica permet adoptar mesures com ara “no apujar els abonaments, assumir cert fitxatges i retribucions a grans jugadors”, i va afirmar que en la memòria econòmica s’hi fan constar “uns 17 milions d’euros d’ingressos” per aquesta pràctica.

“No ho han contrastat”