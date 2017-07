Vull jugar al Barça Parlem?

Verratti no va aparèixer ahir pel Centre Ooredoo i se l’espera el 7-J Bellerín, ja de vacances, és a Londres per parlar amb Wenger

El Barça continua mirant d’enderrocar murs. Dies de pic i pala, i sobretot dies de paciència infinita. L’art de saber gestionar els tempos. A París, la paret té nom i cognoms: Nasser Al-Khelaïfi. A Londres, el principal obstacle torna a ser Arsène Wenger. El multimilionari propietari del PSG i l’arquitecte esportiu de l’Arsenal continuen enrocats i segueixen sense voler ni sentir a parlar d’una possible fuga de dues de les seves principals figures. La negativa a vendre, i fins ara també les evidents reticències a negociar per part de tots dos, contrasten amb l’enorme desig de Marco Verratti i Héctor Bellerín d’abandonar els seus respectius equips i fer realitat el somni de jugar al Barça, al costat de Messi, Neymar, Suárez i Iniesta a partir d’aquesta pròxima temporada 2017/18. Xoc d’interessos. I aquí és on entra en joc el futbolista. Verratti i Bellerín són els únics que poden desencallar la situació i la seva aportació és clau per poder establir ponts de conversa. Fins ara, el Barça s’ha trobat amb dos murs a l’altra banda del telèfon, però confia que les properes converses personals que Verratti té previst mantenir aquesta setmana amb Al-khelaïfi i el tècnic, Unai Emery, i la trobada imminent Bellerín-Wenger serveixin per aplanar el camí.

De moment, l’únic que ha parlat en les últimes hores és Unai Emery. El tècnic basc va atendre ahir als mitjans oficials del club francès i sorprèn que en l’entrevista emesa no es parlés obertament de Verratti. “Estem contents amb els jugadors que tenim aquí i amb les renovacions de futbolistes importants que hem tancat, com la de Marquinhos i Motta. Ja veurem com podem seguir millorant la plantilla, però els jugadors que ara són aquí són els més importants.” “He estat de vacances tots aquests dies, però he estat atent al mercat. Als que tenen la intenció de marxar i a les possibles arribades. He parlat amb el club cada dia.” Declaracions amb missatge sense parlar directament de Verratti, però el seu nom es podria llegir perfectament entre línies. La referència a Marquinhos i Motta per part d’Unai no sembla gratuïta i es podria entendre com un dard enverinat a un Verratti negat a escoltar fins ara l’oferta de millora del PSG.

El nom de Verratti, amagat en tota l’entrevista, i ahir, el jugador, ocult, en el primer dia d’entrenaments de la pretemporada del PSG. Ni rastre de Marco en el primer dia de feina. Des de França es parlava de la possibilitat que l’internacional italià, que dilluns va arribar ja a París, s’incorporés divendres al grup, però també s’havia arribat a insinuar la possibilitat que tornés ahir, abans del previst. Finalment, va ser la primera opció. Verratti, amb permís del club per incorporar-se el dia 7, no va aparèixer ahir per les instal·lacions esportives d’Ooderoo, en una sessió en què Emery va haver de treballar amb bona part dels jugadors del segon equip, en espera que s’incorporin alguns dels pesos pesants –Draxler, per citar un cas, s’acaba de proclamar campió de la copa Confederacions i, com a Ter Stegen al Barça, no se l’espera fins després de la gira pels Estats Units que també farà el PSG–. Verratti, si no hi ha cap canvi de guió, s’incorporarà divendres i durant aquests dies farà treball personal amb el seu preparador físic.

El 15 de juliol, el PSG volarà cap als Estats Units i el dia 20 afrontarà el primer amistós de la gira, contra la Roma (Tottenham, el 23, i Juventus, el 27), però a Verratti li agradaria haver resolt ja el seu futur. En aquest sentit, s’entreveu important la conversa que pugui tenir cara a cara a partir de divendres amb Unai Emery.

Clau també resultarà la trobada entre Héctor Bellerín i el seu mentor, Arsène Wenger. L’operació és igual de complicada, però sembla més factible de desencallar en aquest cas, ni que sigui per la certa cordialitat que hi ha entre el Barça i l’Arsenal, habituats a asseure’s a la mateixa taula a negociar des de fa anys. En aquest sentit, el termòmetre està més calent. Bellerín, que en les últimes setmanes ha estat a Polònia exclusivament centrat en l’europeu sub-21 que Espanya va acabar perdent contra Alemanya, ha fet un parèntesi en les seves vacances i ha tornat a Londres expressament per trobar-se amb Wenger. El de Bellerín és un cas molt similar al de Cesc. Com Fàbregas, Bellerín té un deute moral amb l’home que l’ha catapultat al futbol d’elit i li ha donat un nom en la Premier, i la conversa entre mentor i deixeble és necessària. Un cop superat aquest obstacle, el Barça intensificarà els contactes amb l’Arsenal i viatjarà a Londres. Fins i tot el mateix Josep Maria Bartomeu podria acompanyar Raül Sanllehí.