El Barça refà l’estructura i fa créixer Segura

De moment, la plantilla no està tenint gaire moviments, però sí que n’hi ha hagut en l’estructura de l’àrea esportiva de futbol, amb el nomenament de Pep Segura com a nou mànager esportiu de la secció principal del Barça. El fins ara secretari tècnic del filial i dels dos equips juvenils ocuparà el màxim càrrec de l’estructura del futbol, per sobre de Robert Fernández, que seguirà tenint les mateixes responsabilitats, és a dir, les de secretari tècnic del primer equip.

La junta directiva confia aquest nou càrrec a un home de la casa com Pep Segura, que tindrà unes funcions similars a les que exercia Andoni Zubizarreta en la seva època al Barça, una figura que havia desaparegut del club des de la marxa de l’actual director esportiu de l’Olympique de Marsella.

El club blaugrana refà així la seva àrea esportiva i l’equipara a les estructures de la resta de seccions professionals per construir un model homogeni. Albert Soler seguirà sent el director general dels esports professionals i serà qui coordinarà tots els responsables esportius de l’entitat, és a dir, estarà per sobre de Segura. D’aquesta manera, es pretén facilitar la comunicació dins del club i alliberar Robert Fernández d’algunes de les funcions merament extraesportives.

Aquesta oportunitat li arriba a Pep Segura en la seva segona etapa al Barça, en què exercia com a secretari tècnic del futbol professional des del 2015, just amb la reelecció de Bartomeu a la presidència. Anteriorment, el 1997 va iniciar la seva primera aventura al club com a entrenador del juvenil A, i posteriorment va desenvolupar una altra sèrie de funcions com les de responsable tècnic d’alt rendiment i en l’àrea de scouting fins al 2005, quan va abandonar el club. Dotze anys després, el Barça el fa créixer dins de l’estructura esportiva. Pep Segura també tindrà a les seves ordres Jordi Roura i Aureli Altimira, els màxims responsables del futbol formatiu amateur, és a dir, des de cadets fins a benjamins.

Aquest càrrec de nova creació en la secció de futbol, va ser ofert en primera instància a Jordi Cruyff setmanes enrere, en una reunió que va mantenir amb el president Bartomeu, però finalment es va decidir per l’oferta per entrenar el Maccabi Tel-Aviv, club del qual ja era mànager general i en què milita des del 2012. El càrrec també se li va oferir a Robert Fernández, que el va rebutjar.

Segura haurà de nomenar aviat el seu substitut com a responsable del futbol formatiu professional. Tot indica que serà l’exjugador basc José Mari Bakero.