Amb Messi, sense límits

Dels 24 títols de lliga que ha acumulat el Barçadurant la seva història, una tercera part (8) s’han assolit durant l’era Messi De les últimes tretze temporades,només en la 2007/08 el club blaugrana s’ha quedat sense guanyar cap títol oficial

El 27 de maig, el Barça aixecava la copa del Rei després de guanyar l’Alavés a l’estadi Vicente Calderón (3-1). Un trofeu més per al museu blaugrana, que durant els últims anys s’ha vist notablement nodrit. Ni més ni menys que 30 títols oficials en les últimes tretze temporades, exactament les que acumula Leo Messi al primer equip. I és que l’aparició del millor futbolista de la història ha suposat per al club blaugrana entrar en una nova dimensió, tant pel que fa a la col·lecció de trofeus com per la seva expansió en l’àmbit global. Tot plegat, ha fomentat un canvi en el tarannà general dels seguidors blaugrana, que han canviat cert aire fatalista per una visió molt més positiva.

Durant l’era Messi cap altre dels grans clubs europeus ha pogut igualar el botí acumulat pel Barça: 8 lligues, 4 Champions, 5 copes del Rei, 3 supercopes d’Europa, 3 mundials de clubs i 7 supercopes d’Espanya. De fet, de les últimes tretze temporades només la 2007/08 –l’última de Frank Rijkaard a la banqueta– s’ha saldat sense guanyar cap títol oficial. En canvi, s’han assolit fites sense precedents, com ara el sextet signat en un any natural (2009). Tot plegat ha permès que amb Messi al capdavant d’una generació de jugadors única –Iniesta, Piqué, Busquets, Pedro...–, el Barça hagi recuperat terreny fins a lluir un palmarès envejable per a d’altres grans clubs del continent. S’han afegit al palmarès trofeus que faltaven, com ara el del mundial de clubs. Un fet que s’explica per l’evident progressió en la màxima competició europea.

De les cinc Champions, quatre han arribat amb Messi a la plantilla, si bé en l’assolida l’any 2006 a París –2-1 contra l’Arsenal– l’argentí no hi va participar. Llavors tot just començava a exhibir un talent que esclataria definitivament amb l’arribada de Pep Guardiola a la banqueta. Aquell curs 2008/09 es va signar un triplet històric de lliga, Champions i copa, que es va repetir el 2015, ja amb Luis Enrique con a entrenador. Enmig, el Barça també va aixecar la Champions de l’any 2011, amb Messi novament com a protagonista en marcar un dels tres gols endossats al Manchester United (3-1). De fet, tenir el millor del món és la millor garantia en les grans cites. Ha marcat 26 gols en les 25 finals que ha disputat fins ara amb la samarreta blaugrana, i les úniques que ha perdut han estat la de la supercopa d’Europa del 2006 i la de la copa del Rei del 2011.

Ampliar la collita de Champions continua sent un objectiu prioritari per al club blaugrana, i encara més després que el Real Madrid hagi guanyat tres de les quatre últimes edicions. Aquest duel contra l’etern rival, però, ha canviat substancialment en la lliga des que el Barça té Messi. Vuit campionats del últims tretze és un balanç prou evident per reflectir que el domini ha passat a mans blaugrana. Durant aquest període, el Madrid tot just s’ha hagut de conformar amb quatre lligues. L’entitat blanca, amb 33 campionats, encara domina en el global, però ha vist com el Barça ha reduït significativament distàncies fins a situar-se en 24. Abans de l’era Messi, l’avantatge madridista era de 29 a 16. Per tant, una tercera part de les lligues que hi ha a les vitrines del museu blaugrana s’han assolit amb Messi. I la llista segueix: cinc copes del Rei per tot just dues del Madrid, i set supercopes d’Espanya per dues de l’etern rival. I el millor és que hi ha Messi per a estona