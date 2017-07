Messi, 2021

Leo Messi serà jugador del FC Barcelona, com a mínim, fins al 30 de juny del 2021, quan tindrà 34 anys. El club blaugrana va fer oficial ahir la notícia més esperada pels barcelonistes, la renovació del millor futbolista de la història. L’argentí acabava contracte el 30 de juny del 2018 i l’ha ampliat tres temporades més, amb una clàusula de rescissió de 300 milions d’euros. Messi, que tenia un sou d’uns 40 milions d’euros per temporada, ha vist com se li millora la fitxa. A més, ha cobrat una prima de renovació d’uns 50 milions d’euros. Aquest bonus ja el va cobrar Neymar quan va renovar ara fa un any.

Les negociacions les han portat personalment el president del Barça, Josep Maria Bartomeu, i Jorge, el pare del futbolista, i els seus assessors. Les converses han durat mesos, però l’acord definitiu es va aconseguir abans del final de la temporada i que el jugador marxés cap a l’Argentina, on es va casar divendres passat. Si no es va anunciar l’acord fins ahir va ser perquè posar un contracte com aquest sobre paper i revisar-lo requereix temps i també perquè al club li convenia que formés part d’un nou exercici comptable. Amb Messi de vacances a Antigua i Barbuda, la idea és que la signatura del contracte es faci cap al 15 de juliol, una vegada el futbolista s’hagi incorporat a la pretemporada blaugrana i s’hagi posat a les ordres d’Ernesto Valverde. El club té la intenció que l’acte de la signatura del nou contracte de Messi tingui la solemnitat que es mereix el millor futbolista de la història, i serà presidit per Bartomeu.

El president del Barça va ser precisament una de les primeres persones que va valorar l’acord. “Estem molt contents per aquesta renovació. Estava convençut personalment que Leo renovaria i que seguiria amb nosaltres aquests propers quatre anys. Per a tots els culers del món i del món del futbol és una gran notícia”, explicava Bartomeu als mitjans oficials del club. “La història de Leo Messi i el Barça continua. És una història de fidelitat i compromís”, va destacar el president blaugrana, que va recordar que l’argentí va arribar al club amb només 13 anys. L’any 2005 va signar el seu primer contracte professional dels vuit que ha tingut amb el que es va anunciar ahir. “Leo és el millor jugador de la història del futbol i és al Barça des de molt petit i, per tant, aquesta història continua. Va arribar aquí molt jove, va fer totes les passes fins a arribar al primer equip i va acabar triomfant. Per la seva manera de ser, el seu compromís es nota a l’equip i al club des de fa molts anys i se seguirà notant, per tant, és una història molt maca, de professió, de futbol i d’estima a uns colors que Leo té amb el Barça i que seguirà així fins que deixi de jugar a futbol”, va continuar Bartomeu.

El president del Barça va destacar que amb la renovació de Messi, el club s’assegura la continuïtat del trident quatre anys més, ja que tant Neymar com Luis Suárez també van ampliar els seus contracte fins al 2021. “També vam renovar Neymar i Suárez; al final és molt difícil renovar jugadors d’aquesta qualitat, perquè avui dia el món del futbol és molt competitiu. Hi ha molts clubs que estan darrere dels nostres cracs, però ells volen estar aquí i continuar gaudint d’aquesta era d’èxits. Leo vol seguir fent història amb nosaltres i tenim la certesa que seguirà més anys”, es va congratular el president del club blaugrana, que també va enviar un missatge d’agraïment al crac argentí. “Messi ha dit sempre que a ell li agradaria acabar la seva vida professional al Barça, i crec que aquest contracte així ho diu. És un missatge que aquesta unió de Messi i el Barça seguirà fins al final de la seva carrera. Li hem d’agrair l’esforç perquè tots treballem pel futur i perquè el Barça sigui un equip competitiu.”

Devorador insaciable de rècords, Leo Messi no concep l’autocomplaença. Ja veurem quants registres més és capaç de destrossar en els propers quatre anys.