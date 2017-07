El Guangzhou confirma i refusa l’oferta per Paulinho

No és gaire habitual que un club faci públiques l’estat de les seves negociacions i menys que informi de manera oficial que refusa una oferta per un dels seus jugadors. El Guangzhou Evergrande, però, així ho ha fet, i ha reconegut que ha rebut una oferta del Barça pel migcampista brasiler Paulinho, i alhora, que no l’ha acceptat. Així ho expressa mitjançant un comunicat oficial: “Paulinho, que va signar la seva renovació el gener del 2017, és un jugador important per al nostre club a llarg termini. És per això que hem donat una resposta oficial al Barcelona. Refusem la seva oferta per Paulinho, no està en els nostres plans vendre el jugador.” A més, també es detalla que l’oferta del club blaugrana era de 20 milions d’euros, a pagar en terminis, cosa que tampoc satisfeia els interessos del conjunt que entrena Luiz Felipe Scolari.

Internacional amb el Brasil i de 28 anys –en farà 29 aquest juliol–, Paulinho milita des del 2015 al conjunt xinès, on va arribar procedent del Tottenham Hotspur. De fet, es va enfrontar amb el Barça en les semifinals del mundial de clubs, disputat al Japó el mes de desembre d’aquell mateix any. Tret de sorpresa, doncs, o d’una contraoferta per part del club blaugrana, Paulinho no es mourà del Guangzhou Evergrande. En tot cas, però, el conjunt cantonès agraeix l’interès del Barça: “Volem expressar la nostra gratitud al Barcelona per tenir Paulinho en tan alta estima.”

Fa encara no dues setmanes, de fet, el mateix jugador ja havia reconegut l’interès del Barça, se sentia fins i tot afalagat i no tancava cap porta: “Estic molt content per l’interès d’un gran com el Barça, no té preu. Hi ha hagut un contacte amb el meu representant i també una oferta. Estic en un molt bon moment de la meva vida i la meva carrera i és difícil decidir. Primer, perquè la meva dona i jo estem molt a gust a la Xina. I segon, perquè esportivament, aquí lluito pels títols. Seran el Barça i el meu club els que s’hauran de posar d’acord.” Finalment, no hi ha hagut entesa.